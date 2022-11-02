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​У кількох районах Києва відбуваються екстрені відключення світла, – ДТЕК

Спеціалісти роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації.

​У кількох районах Києва відбуваються екстрені відключення світла, – ДТЕК
Фото: EPA/UPG

У кількох районах столиці відбуваються екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК Київські електромережі.

Наразі екстрені відключення – в Оболонському (Мінський масив, Виноградар, Біличі, Берковці), Подільському, Шевченківсьму, Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах, а також на Троєщині і Борщагівці.

"Наші енергетики разом зі спеціалістами НЕК «Укренерго», іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 2 листопада в Київській області залишилися без електропостачання 16 тис. осель. Близько 6:00 ранку по регіону почалися планові стабілізаційні вимкнення. 

Жорсткі обмеження споживання електрики спричинені російськими ударами по енергетичній інфраструктурі.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав два режими відключення електроенергії для споживачів – плановий та аварійний. Він пояснив, що через непрогнозовані обстріли росіян функціонує аварійний режим відключення. А для мінімізації планових відключень потрібно економити електроенергію.

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