​У кількох районах Києва відбуваються екстрені відключення світла, – ДТЕК

Спеціалісти роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації.

У кількох районах столиці відбуваються екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК Київські електромережі.

Наразі екстрені відключення – в Оболонському (Мінський масив, Виноградар, Біличі, Берковці), Подільському, Шевченківсьму, Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах, а також на Троєщині і Борщагівці.

"Наші енергетики разом зі спеціалістами НЕК «Укренерго», іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 2 листопада в Київській області залишилися без електропостачання 16 тис. осель. Близько 6:00 ранку по регіону почалися планові стабілізаційні вимкнення.

Жорсткі обмеження споживання електрики спричинені російськими ударами по енергетичній інфраструктурі.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав два режими відключення електроенергії для споживачів – плановий та аварійний. Він пояснив, що через непрогнозовані обстріли росіян функціонує аварійний режим відключення. А для мінімізації планових відключень потрібно економити електроенергію.