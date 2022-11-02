СБУ затримала колаборанта, який допомагав ворогу захоплювати підприємства у Куп’янську

Колаборант особисто сприяв запровадженню окупаційного режиму в регіоні, а також вирішував транспортно-логістичні питання базування загарбників на території громади.

Служба безпеки на звільненій території Харківщини викрила чергового колаборанта та зібрала беззаперечні докази його добровільної співпраці з ворогом.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Мова йде про 54-річного мешканця регіону, який під час тимчасової окупації регіону який одним із перших перейшов на бік ворога та добровільно погодився очолити так званий "Кондрашовский территориальный отдел" окупаційної адміністрації Куп’янського району.

"Перебуваючи на "посаді", колаборант особисто сприяв запровадженню окупаційного режиму в регіоні, а також вирішував транспортно-логістичні питання базування загарбників на території громади", - йдеться у повідомленні.

Крім того, він виявляв українські підприємства, які відмовились від співпраці з ворогом для їх подальшої примусової "перереєстрації" на користь країни-агресора.

Після звільнення Харківщини зловмисник намагався переховуватись на території регіону, однак співробітники Служби безпеки встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) КК України. За клопотанням Служби безпеки суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно було затримано митника, який під час окупації Куп'янська обіймав посаду так званого заступника міністра з промисловості. Заступник разом з іншими псевдопосадовцями публічно розгортав на центральній площі м. Куп’янськ російський триколор.