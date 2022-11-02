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Успіх росіян у протистоянні українському партизанському руху є малоймовірним, - ISW

Кремль досі не зміг ефективно протистояти українському організованому партизанському руху і навряд чи зможе це зробити.

Успіх росіян у протистоянні українському партизанському руху є малоймовірним, - ISW

Ефективні українські партизанські атаки змушують російське керівництво відволікати ресурси від операцій на фронті для забезпечення безпеки тилових районів.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни ISW.

Партизани погіршують здатність Росії захищатися від постійних українських контрнаступів, а також проводити власні наступальні операції.

"Погана російська оперативна безпека уможливила українські партизанські напади, а зростаючий дефіцит живої сили в Росії, ймовірно, погіршує здатність російських військ ефективно захищати російські тилові райони від партизанських нападів і одночасно оборонятися від українських контрнаступів", - йдеться у повідомленні.

Аналітики ISW роблять висновок, що Кремль досі не зміг ефективно протистояти українському організованому партизанському руху і навряд чи зможе це зробити.

Крім того, нестача людських ресурсів погіршує здатність російських військ ефективно захищати свої тилові райони від партизанських нападів.

Станом на 1 листопада російські війська окупували приблизно 85 300 квадратних кілометрів материкової частини території України, за винятком Криму. Нестача російської живої сили перешкоджає зусиллям із убезпечення цієї території.

За інформацією української розвідки, росіяни зосередили 40 000 військовослужбовців - більшу частину звичайних Збройних сил РФ - в окупованій Херсонській області, де Росія займає приблизно 23 000 квадратних кілометрів, що, ймовірно, призвело до деградації російських сил безпеки в Запорізькій (помітний осередок партизанської активності), Донецькій і Луганській областях.

Партизанські напади продовжуються в окупованих Росією Херсонській і Запорізькій областях навіть після анексії Росією цих регіонів 30 вересня, що свідчить про подальшу нездатність російських сил забезпечити безпеку окупованої території.

Загалом атаки українських партизанів відволікають російські ресурси від лінії фронту на допомогу в захисті тилових районів, що погіршує російську здатність захищатися від українських контрнаступів, та проводити власні наступальні операції.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW зазначали, що мобілізація у Росії триває попри заяви Шойгу. ЗМІ окупантів повідомляють про отримання повісток в Тюмені та Санкт-Петербурзі.

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