Велика Британія відправила понад 195 000 предметів спорядження для українських військових, які проходили навчання на британській території. Армія Британії надала понад 40 предметів на кожного захисника.
Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони.
The UK has so far sent over 195,000 winter kit items back with Ukrainian recruits after they completed training here - the @BritishArmy provided over 40 items per recruit.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 1, 2022
Kit includes:
✅ Winter kit
✅ First aid kit
✅ Protective kit
🇺🇦 #WeStandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/EfRanH46SI
Цієї осені 10 000 українських військових пройдуть навчання у Великій Британії.