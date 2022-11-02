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Велика Британія надіслала 195 000 предметів зимового спорядження українським військовим: по 40 елементів на кожного

Екіпірування призначене захисникам, які пройшли військові навчання. 

Велика Британія надіслала 195 000 предметів зимового спорядження українським військовим: по 40 елементів на кожного
Бен Воллес, міністр оборони Британії
Фото: ЕРА/UPG

Велика Британія відправила понад 195 000 предметів спорядження для українських військових, які проходили навчання на британській території. Армія Британії надала понад 40 предметів на кожного захисника.

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони. 

Цієї осені 10 000 українських військових пройдуть навчання у Великій Британії.

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