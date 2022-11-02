Велика Британія відправила понад 195 000 предметів спорядження для українських військових, які проходили навчання на британській території. Армія Британії надала понад 40 предметів на кожного захисника.

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони.

The UK has so far sent over 195,000 winter kit items back with Ukrainian recruits after they completed training here - the @BritishArmy provided over 40 items per recruit.



Kit includes:

✅ Winter kit

✅ First aid kit

✅ Protective kit



🇺🇦 #WeStandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/EfRanH46SI — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 1, 2022

Цієї осені 10 000 українських військових пройдуть навчання у Великій Британії.