Вчора, 2 листопада, у столиці Австрії відбулося офіційне відкриття муралу The Stripes of Freedom ("Смуги свободи"). Його мета - показати, що Україна є частиною спільноти Європейського Союзу.

Про це повідомляє Укрінформ.

Авторами муралу, який ілюструє світле майбутнє та свободу, стали український художник Нікіта Кравцов та французький художник коміксів і режисер Вінсент Парроно.

“Митці переосмислили відомі жіночі портрети Густава Клімта, щоб віддати данину пам’яті найвидатнішому австрійському художнику”, - йдеться у повідомленні.

Автори муралу додали до твору українську та європейську символіку, щоб наголосити на спільному минулому.

Цей мурал є першим з п'яти в рамках проєкту The Wall, який реалізує Український інститут та агенція Port за підтримки МЗС України.

Як раніше повідомлялось, у межах кампанії ‘Ukraine Street’ у 14 країнах світу перейменували чи назвали на честь України близько 20 вулиць та площ.