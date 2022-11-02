Канада протягом трьох років готується прийняти рекордну кількість мігрантів

Торік країна прийняла 405 тисяч мігрантів, що стало рекордною кількістю для одного року.

Протягом наступних трьох років влада Канади планує істотно розширити можливості для прийому мігрантів.

Про це свідчить новий трирічний міграційний план, представлений Міністерством імміграції, громадянства та біженців, передає Укрінформ.

"Торік Канада прийняла 405 тисяч мігрантів, що є рекордною кількістю для одного року. Уряд продовжує цей амбітний підхід і наступного року ставить за мету прийняти 465 тис. постійних мешканців, у 2024-му році – 485 тис. і в 2025-му – 500 тис.", – заявили в міністерстві.

Зазначається, що нова міграційна політика приділятиме більше уваги залученню мігрантів до малих міст та сільських регіонів. Також збільшення кількості мігрантів покликане допомогти подолати гостру нестачу робочої сили в країні.

"План грунтується на імміграції як стратегії допомоги бізнесам… У ключових секторах, у тому числі у медицині, промисловості та технологічних сферах, для вирішення соціальних та економічних викликів, які постануть перед Канадою у наступні десятиліття", – зазначили в міністерстві.

Ще одним завданням нового міграційного плану є зростання кількості франкомовного населення поза межами провінції Квебек.

Станом на кінець третього кварталу цього року у Канаді живуть близько 39 млн людей. Тобто за умов виконання міграційного плану щороку кількість новоприбулих до країни перевищуватиме 1,2% загального населення.

Нагадаємо, уряд Канади виплачує фінансову допомогу українцям, які прибувають у країну за програмою CUAET. Кожен дорослий українець може отримати 3000 канадських доларів, підліток – 1500. Для отримання цієї одноразової допомоги потрібно мати рахунок у канадському банку і відповідні міграційні документи, зокрема дозвіл на роботу чи навчання.