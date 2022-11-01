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Українські біженці можуть повернутися в ЄС на зиму, - голова МЗС Чехії

З 24 лютого Чехія видала 453 725 захисних віз біженцям.

Українські біженці можуть повернутися в ЄС на зиму, - голова МЗС Чехії
Віт Ракушан
Фото: МВС

Українські біженці, які отримали тимчасовий захист в Європейському Союзі але повернулися додому, можуть знову приїхати в країни ЄС, якщо умови не дозволяють їм залишатися в Україні взимку.

Про це заявив глава МВС Чехії Віт Ракушан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Як відомо, Чехія зараз головує у Раді ЄС.

Ракушан зазначив, що до ЄС прибуло близько 4,3 млн біженців із України, з яких приблизно п'ята частина повернулись додому. Навіть у Чехії, яка на сьогоднішній день надала тимчасовий захист понад 450 тисячам українців, за словами Ракушана, приблизно 20% повернулися до України.

"Якщо хтось виїхав в Україну, живе в Україні, вже отримав тимчасовий захист в одній з країн ЄС, він має право повернутися до ЄС, якщо умови не дозволяють йому залишитися на зиму в Україні", -  зазначив міністр.

З 24 лютого Чехія видала 453 725 захисних віз біженцям. За попередньою інформацією, близько третини біженців - це діти та молодь віком до 18 років, а понад дві третини дорослих - жінки. Скільки саме біженців проживає в Чехії, достеменно невідомо.

Нагадаємо, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців, які зараз знаходяться за кордоном, не повертатися додому до весни, оскільки зима може бути складною через терористичні атаки Росії.

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