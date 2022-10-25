Верещук закликала українських біженців залишатися за кордоном до весни

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців, які зараз знаходяться за кордоном, не повертатися додому до весни, оскільки зима може бути складною через терористичні атаки Росії.

Про це вона заявила під час телемарафону, пише РБК-Україна.

"Ви бачите: Росія перейшла до терору цивільного населення, вона не може воювати з армією, вона програє на полі бою... Ви бачите, що робить Росія... На жаль, мережі (електромережі, - ред.) не витримують... Якщо у вас є можливість перезимувати за кордоном, то варто це зробити", - сказала Верещук.

Вона також додала, що їй би хотілося, щоб б навесні "всі разом відбудовували Харківську, Херсонську області і всі інші міста і села України".

Нагадаємо, росіяни масово атакують критичну інфраструктуру України. Загарбники цілять по трансформаторах, розподільчих підстанціях і пунктах управління. Після того, як працівники ДСНС усувають наслідки прильоту, комунальники приводять систему до ладу.

Однак, не все можна відремонтувати швидко. Через це влада просить економити електрику, особливо в години пік, щоб мережі могли впоратися з навантаженням. А коли цього недостатньо – хтось вимушено сидить без світла по декілька годин, інколи – понад добу.

Чи ефективно економлять українці, чому енергетики не завжди дотримуються своїх же графіків відключень і чи вистачить нам ресурсів, щоб пройти опалювальний сезон, читайте в матеріалі LB.ua "Два тижні Росія намагається залишити нас без світла. Як справляються українці і що з графіками відключень".