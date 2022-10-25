Джонсон не братиме участь у виборах лідера консервативної партії Британії, – Sky News
Джонсон не братиме участь у виборах лідера консервативної партії Британії, – Sky News
«Вік постраждалих від сексуального насильства — від 4 до 85 років», - прокурорка Діденко
«Вік постраждалих від сексуального насильства — від 4 до 85 років», - прокурорка Діденко
У бою під Бахмутом загинув майор Управління спеціальних операцій НАБУ Тарас Пона
У бою під Бахмутом загинув майор Управління спеціальних операцій НАБУ Тарас Пона
Бійці 28 бригади приземлили іранський БпЛА окупантів з мінімальними пошкодженнями
Бійці 28 бригади приземлили іранський БпЛА окупантів з мінімальними пошкодженнями
СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" із Росією
СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" із Росією
Російські емігранти влаштували в Грузії "антивоєнний мітинг"
Російські емігранти влаштували в Грузії "антивоєнний мітинг"
Україна вимагає дотримання четвертого пункту Будапештського меморандуму через ядерний шантаж Росії, – Резніков
Україна вимагає дотримання четвертого пункту Будапештського меморандуму через ядерний шантаж Росії, – Резніков
У Великобританії з'явився другий офіційний кандидат на посаду прем'єра
У Великобританії з'явився другий офіційний кандидат на посаду прем'єра
Країна Сі: що несе Китаю та світу переобрання генсека КПК
Країна Сі: що несе Китаю та світу переобрання генсека КПК
ГоловнаСуспільствоВійна

ПВК “Вагнер” почала масово відправляти на війну в’язнів з ВІЛ та гепатитом С

Хворих “маркують” за допомогою червоних і білих браслетів.

ПВК “Вагнер” почала масово відправляти на війну в’язнів з ВІЛ та гепатитом С
Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

ПВК “Вагнер” почала масово рекрутувати в російських тюрьмах в’язнів, які страждають на тяжкі інфекційні захворювання, зокрема на ВІЛ та гепатит C.

Про це повідомляє сайт Головного управління розвідки Міноборони. 

За даними розвідки, явище вже набуло масового характеру. Так, лише з однієї виправної колонії №5 в селищі Металострой Ленінградської області компанія найняла понад сотню в’язнів із підтвердженим діагнозом “ВІЛ” або “гепатит С”.

Фото: gur.gov.ua

Для “маркування” інфікованих бойовиків командування “вагнерівців” змушує їх одягати на руку браслети: червоні – за наявності ВІЛ, білі – за наявності гепатиту.

“У середовищі інших бойовиків, які змушені служити поруч з інфікованими, зростає обурення такою ситуацією. Відомо, що російські медики системно відмовляються надавати допомогу пораненим з гепатитом або ВІЛ”, – йдеться у повідомленні.

В Україні вже виявлені полонені бойовики, хворі на ВІЛ та гепатит. Вони підтверджують інформацію про масове “рекрутування” інфікованих в’язнів до компанії “Вагнер”.

 

Нагадаємо, до бойових дій на території України залучено понад 8000 найманців ПВК "Ліга" (колишній "Вагнер"). Більшість підрозділів наразі перебувають безпосередньо в районах уздовж лінії бойового зіткнення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також