ПВК “Вагнер” почала масово відправляти на війну в’язнів з ВІЛ та гепатитом С

Хворих “маркують” за допомогою червоних і білих браслетів.

ПВК “Вагнер” почала масово рекрутувати в російських тюрьмах в’язнів, які страждають на тяжкі інфекційні захворювання, зокрема на ВІЛ та гепатит C.

Про це повідомляє сайт Головного управління розвідки Міноборони.

За даними розвідки, явище вже набуло масового характеру. Так, лише з однієї виправної колонії №5 в селищі Металострой Ленінградської області компанія найняла понад сотню в’язнів із підтвердженим діагнозом “ВІЛ” або “гепатит С”.

Фото: gur.gov.ua

Для “маркування” інфікованих бойовиків командування “вагнерівців” змушує їх одягати на руку браслети: червоні – за наявності ВІЛ, білі – за наявності гепатиту.

“У середовищі інших бойовиків, які змушені служити поруч з інфікованими, зростає обурення такою ситуацією. Відомо, що російські медики системно відмовляються надавати допомогу пораненим з гепатитом або ВІЛ”, – йдеться у повідомленні.

В Україні вже виявлені полонені бойовики, хворі на ВІЛ та гепатит. Вони підтверджують інформацію про масове “рекрутування” інфікованих в’язнів до компанії “Вагнер”.

Нагадаємо, до бойових дій на території України залучено понад 8000 найманців ПВК "Ліга" (колишній "Вагнер"). Більшість підрозділів наразі перебувають безпосередньо в районах уздовж лінії бойового зіткнення.