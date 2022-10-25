Головне за ніч. Вівторок, 25 жовтня

Відбиті атаки противника на Донбасі, бої на Херсонщині, обстріл Нікополя, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у Києві.

У Лисичанську окупанти, прикриваючись путінським указом про "воєнний стан", вивозять майно жителів, у Херсонській області тривають бої. За добу обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Харківська, Дніпропетровська, Луганська, Донецька, Херсонська області, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Запорізькій, Чернівецькій, Кіровоградській, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Черкаській областях, на Полтавщині, Житомирщині та Київщині.

Більше інформації – в нашій новині.

До Києва з одноденним візитом прибув президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Зазначається, що Штайнмаєр збирається на власні очі побачити руйнування, спричинені агресивною війною Росії проти України. Це перший візит президента Німеччини до України з початку повномасштабної російської агресії і третя спроба його здійснити. Минулого тижня поїздка була скасована з міркувань безпеки.

Детальніше – в новині.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби українські військові відбили десять атак росіян на Донбасі. Авіація сил оборони уразила 22 райони зосередження озброєння та військової техніки, 5 складів боєприпасів та позицій девʼяти зенітних ракетних комплексів ворога.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, поліпшити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 25 жовтня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби російська армія втратила на війні з Україною близько 480 військових, 21 танк, три гелікоптери і багато іншої військової техніки. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24 лютого по 25 жовтня орієнтовно склали близько 68 420.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі 25 вересня росіяни обстрілювали “градами”, важкою артилерією та дронами-камікадзе Нікопольський район Дніпропетровської області.

“Під ворожий вогонь потрапили три громади – Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Попередньо, люди не постраждали”, – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

З початку війни унаслідок обстрілів окупантів та бойових дій в Україні загинуло 430 дітей, 820 –травмовано, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Знайшли 6915 зниклих дітей, 236 ще розшукують.

Кількість жертв у таких містах, як Маріуполь і Волноваха, зараз визначити неможливо.

Із 24 лютого ворог атакував об’єкти електроенергетики України 85 разів. 51 раз – у жовтні.

Найбільше ударів по об’єктах критичної інфраструктури завдано у Дніпропетровській області – вісім, Львівській – шість, Вінницькій – пʼять, Сумській – чотири, Харківській – чотири, в Києві – чотири, повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора України.

“Це політика знищення українців через створення умов, непридатних для життя. З наближенням зими російське керівництво свідомо позбавляє людей базових речей: води, електрики, тепла. Так само, як свідомо прирікало на голодну смерть під час Голодомору 1932-1933 років. Це – тероризм і воєнний злочин”, – заявив Генеральний прокурор Андрій Костін.

Він закликав ООН підтримати створення Міжнародного трибуналу для агресора, оскільки Росія та її керівництво мають постати перед судом за злочин агресії, геноциду і воєнні злочини.

Нагадаємо, внаслідок ракетних ударів 10-11 жовтня в Україні було пошкоджено близько 30% енергетичної інфраструктури України.

У понеділок, 24 жовтня, 30 ліберальних демократів Палати представників американського Конгресу надіслали листа президенту Джо Байдену з проханням розпочати прямі переговори з Росією, щоб досягти дипломатичного врегулювання війни в Україні.

Законодавці закликали Байдена “поєднати військову та економічну допомогу, яку Сполучені Штати надали Україні” із зусиллями щодо пошуку реалістичних меж для припинення вогню, а також “взяти участь у прямих переговорах з Росією” для пошуку швидкого шляху припинення конфлікту. Йдеться, зокрема, про послаблення санкцій і міжнародну угоду щодо надання гарантій безпеки, прийнятних для всіх сторін.

“Альтернативою дипломатії є затяжна війна, як із супутньою їй неминучністю, так і з катастрофічними та невідомими ризиками”, – заявили законодавці, вказавши на побоювання ядерної війни та зростання цін на пшеницю, добрива та паливо.

Що відповіли у Білому домі – в нашій новині.

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