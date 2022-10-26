За добу ЗСУ знищили ще 480 російських окупантів, - Генштаб

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 480 російських окупантів. Загалом Росія втратила в Україні вже 68 900 військових.
Про це повідомлляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.10 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 68 900 (+480) осіб ліквідовано;
- танків - 2628 (+17);
- бойових броньованих машин - 5351 (+30);
- артилерійських систем - 1686 (+12);
- РСЗВ - 379 (+2);
- засоби ППО - 192 (+2);
- літаків - 271 (+0);
- гелікоптерів - 248 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1379 (+7);
- крилаті ракети - 350 (+0);
- кораблі / катери - 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4076 (+22);
- спеціальна техніка -149 (+0).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, вчора ввечері на півдні ЗСУ ліквідували 26 окупантів та склад з боєприпасами ворога.