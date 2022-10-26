За добу ЗСУ знищили ще 480 російських окупантів, - Генштаб

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 480 російських окупантів. Загалом Росія втратила в Україні вже 68 900 військових.

Про це повідомлляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.10 орієнтовно склали:

особового складу - близько 68 900 (+480) осіб ліквідовано;

танків - 2628 (+17);

бойових броньованих машин - 5351 (+30);

артилерійських систем - 1686 (+12);

РСЗВ - 379 (+2);

засоби ППО - 192 (+2);

літаків - 271 (+0);

гелікоптерів - 248 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1379 (+7);

крилаті ракети - 350 (+0);

кораблі / катери - 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 4076 (+22);

спеціальна техніка -149 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, вчора ввечері на півдні ЗСУ ліквідували 26 окупантів та склад з боєприпасами ворога.