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За добу ЗСУ знищили ще 480 російських окупантів, - Генштаб

Дані уточнюються.

За добу ЗСУ знищили ще 480 російських окупантів, - Генштаб
Фото: EPAUPG

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 480 російських окупантів. Загалом Росія втратила в Україні вже 68 900 військових.

Про це повідомлляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.10 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 68 900 (+480) осіб ліквідовано;
  • танків - 2628 (+17);
  • бойових броньованих машин - 5351 (+30);
  • артилерійських систем - 1686 (+12);
  • РСЗВ - 379 (+2);
  • засоби ППО - 192 (+2);
  • літаків - 271 (+0);
  • гелікоптерів - 248 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1379 (+7);
  • крилаті ракети - 350 (+0);
  • кораблі / катери - 16 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4076 (+22);
  • спеціальна техніка -149 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, вчора ввечері на півдні ЗСУ ліквідували 26 окупантів та склад з боєприпасами ворога.

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