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Ворог зранку обстріляв Широківську громаду на Миколаївщині, – Кім

Влучання зафіксовані поза межами населеного пункту, постраждалих немає.

Ворог зранку обстріляв Широківську громаду на Миколаївщині, – Кім
Фото: Анна Стешенко

Сьогодні, 26 жовтня, близько 03:30 та 05:40 Росія обстріляла Широківську громаду на Миколаївщині.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, влучання зафіксовано поза межами населеного пункту. Постраждалих та руйнувань немає.

Учора, 25 жовтня, з 14:30 по 16:10 ворог завдавав удари по Первомайській громаді. Влучання були по двох інфраструктурних об'єктах та по відкритій території за їх межами. Постраждалих не було.

"Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Так, вчора, орієнтовно о 18:31, ворог завдав ударів по окраїні одного з населених пунктів громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється", –зазначив Кім.

Голова ОВА додав, що в Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, що вчора ворог обстрілював тилові громади Миколаївської області. В результаті було пошкоджено панелі сонячних батарей.

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