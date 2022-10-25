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Ворог обстрілював тилові громади Миколаївської області

Пошкоджено панелі сонячних батарей.

Ворог обстрілював тилові громади Миколаївської області
Наслідки обстрілів Миколаївщини, ілюстративне фото
Фото: Віталій Кім

Ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямку стабільно напружена, але під контролем Сил оборони.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Противник веде активну оборону та намагається утримати зайняті рубежі. Наносив вогневе ураження по наших позиціях та прилеглих до лінії фронту громадах, зокрема із застосуванням РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів. Здійснював атаки і по тилових громадах Миколаївського району, де пошкодив панелі сонячних батарей, але без людських втрат”, – йдеться у повідомленні.

Двічі за день у двох різних напрямках ворог намагався провести наступальні дії. Під вогневим впливом артилерії і під час стрілецького бою окупанти зазнали втрат і відступили.

Проведення повітряної розвідки противником зазнало невдачі в Бериславському районі – безпілотник-шпигун “Орлан-10” знищили під час виконання підступної задачі.

Чотири рази ворожа авіація як армійська, так і штурмова, завдавала удари по позиціях вздовж лінії зіткнення. “Гідною відповіддю стало збиття зенітно-ракетними підрозділами протягом бойового дня трьох ударних гелікоптерів Ка-52”, – додали військові.

Надаємо, у Херсонському районі українські воїни приземлили іранський безпілотник-камікадзе “Shahed-131”, який не спрацював, з мінімальними пошкодженнями і передали на вивчення фахівцям.

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