Група конгресменів-демократів просить Байдена вдатися до прямих перемовин з РФ, аби завершити війну в Україні

Пропонується послаблення санкцій і міжнародна угода щодо надання гарантій безпеки, прийнятних для всіх сторін.

У понеділок, 24 жовтня 30 ліберальних демократів Палати представників американського Конгресу надіслали листа президенту Джо Байдену з проханням розпочати прямі переговори з Росією, щоб досягнути дипломатичного врегулювання війни в Україні.

Законодавці закликали Байдена “поєднати військову та економічну допомогу, яку Сполучені Штати надали Україні” із зусиллями щодо пошуку реалістичних меж для припинення вогню, а також “взяти участь у прямих переговорах з Росією” для пошуку швидкого шляху припинення конфлікту.

Йдеться, зокрема, про послаблення санкцій і міжнародну угоду щодо надання гарантій безпеки, прийнятних для всіх сторін.

“Альтернативою дипломатії є затяжна війна, як із супутньою їй неминучністю, так і з катастрофічними та невідомими ризиками”, – заявили законодавці, вказавши на побоювання ядерної війни та зростання цін на пшеницю, добрива та паливо.

Конгресмени заявляють, що не плекають ілюзій щодо труднощів, пов’язаних із залученням Росії до перемовин, враховуючи “її обурливе та незаконне вторгнення в Україну та рішення здійснити додаткові незаконні анексії української території”.

“Однак, якщо є спосіб покласти край війні, зберігши вільну і незалежну Україну, Америка зобов’язана використовувати всі дипломатичні засоби для підтримки такого рішення, яке буде прийнятним для народу України”, – йдеться у заяві.

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр заявила зі свого боку, що будь-які переговори з Росією будуть залежати від президента України Володимира Зеленського, пише The Wall street journal.

"Це рішення, яке президент Зеленський повинен буде прийняти, коли справа йдеться про будь-які розмови з Росією, будь-які переговори. Ми продовжуватимемо підтримувати їх стільки… скільки буде потрібно", – сказала вона.

Відповідаючи на запитання про лист, представник Держдепартаменту Нед Прайс сказав, що США прагнуть допомогти Україні на полі бою, аби Київ міг досягти найкращих результатів за столом переговорів.

“Ми не бачили жодних ознак того, що росіяни готові брати участь у цій дипломатії та діалозі. Ми знаємо, що спричинить цей ендшпіль; ми не знаємо, коли це станеться”, – заявив Прайс журналістам у понеділок.

Посольство України у Вашингтоні не відповіло на запит про коментарі.

Нагадаємо, Байден раніше заявив, що виділені для українців кошти є забезпеченням того, щоб Путін не зміг досягти успіху. Президент США зазначив, що допомога українцям – це і допомога НАТО.