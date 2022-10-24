США не бачать ознак застосування в Україні “брудної бомби”, - Кірбі

США відстежують ситуацію, пов’язану з риторикою РФ щодо ймовірного застосування в Україні “брудної бомби”.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі.

“«Ми сприймаємо це серйозно і відстежуємо (розвиток ситуації – ред.), наскільки це можливо, але я також можу сказати, що ми не бачимо ознак підготовки станом на зараз”, - повідомив Кірбі.

Він підкреслив, що заяви російської сторони про начебто підготовку Україною застосування “брудної бомби” на власній території є фальшивими.

Кірбі наголосив, що голова МЗС України Дмитро Кулеба запросив місію експертів МАГАТЕ відвідати ядерні об’єкти в Україні, аби спростувати брехню РФ стосовно “брудної бомби”.

Водночас, нагадав представник Білого дому, у минулому росіяни “при нагоді звинувачували інших у тому, що вони самі планували зробити”.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 23 жовтня відкинув заяви Москви про підготовку Києвом провокацій із застосуванням так званої "брудної бомби".

"Якщо Росія телефонує і каже, що Україна нібито щось готує, це означає одне: Росія все це вже підготувала… Я вважаю, що зараз світ має реагувати максимально жорстко", – наголосив Зеленський.