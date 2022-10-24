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Макрон заявив, що РПЦ дозволяє собою маніпулювати і закликав церкву до спротиву

За словами Макрона, спротив - це "ніколи не виправдовуватися, ніколи не потрапляти в пастку, не підтримувати політичні проєкти, які мають тенденцію заперечувати гідність кожної людини".

Макрон заявив, що РПЦ дозволяє собою маніпулювати і закликав церкву до спротиву
Фото: twitter.com/bfmtv/

Влада Росії маніпулює Російською православною церквою, тому останній треба чинити цьому спротив.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, перебуваючи з візитом в Італії, повідомляє Reuters.

Він зазначив, що через РПЦ Кремль виправдовує війну в Україні. 

"Релігійні лідери також відіграють роль опору, коли стикаються з безглуздістю цих подій. Ми добре знаємо, як православною релігією сьогодні маніпулюють ті, хто перебуває при владі в Росії, щоб виправдати свої дії. Тут потрібен опір", - сказав глава Франції.

Під час цього виступу Макрона в залі перебував митрополит РПЦ, патріарший екзарх у Західній Європі Антоній (Севрюк), який нині тимчасово управляє російськими приходами в Італії, а також є главою відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату.

За словами Макрона, спротив - це "ніколи не виправдовуватися, ніколи не потрапляти в пастку, не підтримувати політичні проєкти, які мають тенденцію заперечувати гідність кожної людини".

Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця відреагував на заяву Макрона і назвав РПЦ "невід'ємною частиною кримінального режиму". 

Нагадаємо, бойовий дух росіян хочуть піднімати за допомогою служителів РПЦ, але ті бояться їхати в Україну на війну.

Раніше Папа Франциск у Казахстані зустрівся з делегацією Російської православної церкви і заявив, що релігію не можна використовувати для виправдання "зла війни".

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