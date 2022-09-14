Папа Франциск у Казахстані зустрівся з делегацією РПЦ та заявив, що релігію не можна використовувати для виправдання "зла війни"

Йому заочно опонував очільник РПЦ Кирил, який звинуватив захід у поширенні ліберальних цінностей, втраті поняття справедливості в міжнародних відносинах та у "конфлікті в Україні".

Виступаючи на Сьомому Конгресі лідерів світових і традиційних релігій у столиці Казахстану Нур-Султані 14 вересня, Франциск закликав присутніх об’єднатися в засудженні війни та релігійних виправдань для неї.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Бог є мир. Він завжди веде нас шляхом миру і ніколи – війни", – сказав Франциск у вступній промові, не згадуючи Росію чи Україну.

Папа наголосив, що релігію не можна використовувати для виправдання "зла війни". Що можна вважати слабо завуальованою критикою Російської православної церкви, яка підтримала президента Володимира Путіна під час його неспровокованого вторгнення в Україну.

Патріарх Кирил, який висловився на підтримку Путіна та вторгнення, мав бути присутнім на конференції, але відмовився від участі напередодні. Проте делегація РПЦ бере участь у заході.

"Якщо Творець, якому ми присвятили своє життя, є автором людського життя, то як ми, ті, хто називаємо себе віруючими, можемо погодитися на знищення цього життя?" – запитав Папа, який на початку року застеріг Кирила від того, що він став "вівтарником" Путіна.

"Ніколи не виправдовуймо насильства. Ніколи не дозволяймо, щоб священне використовувалося профанами. Священне ніколи не повинно бути опорою для влади, а влада – опорою для священного!" – сказав понтифік.

Сам Кирил звернувся до конгресу із зачитаним на засіданні посланням, де він попереджав про проблеми, спричинені "спробами побудувати світ без опори на моральні цінності".

Він критикує секулярний менталітет Заходу, говорячи, що "конфлікт в Україні" був посіяний іноземними загрозами російським кордонам, водночас зображуючи конфлікт як боротьбу проти іноземного ліберального істеблішменту, що нібито вимагає від країн проведення гей-парадів як плату за допуск до світу надмірного споживання і свободи.

"Ці спроби призвели не тільки до втрати поняття справедливості в міжнародних відносинах, а й до жорстокого протистояння, військових конфліктів, поширення тероризму та екстремізму в різних куточках світу", – зазначив Кирил у своєму посланні.

Серед іншого, повідомляється, що Франциск під час візиту вже зустрівся з делегацією РПЦ.

Нагадаємо, Конгрес у Нур-Султані збирає християн, іудеїв, мусульман, буддистів, індуїстів та представників інших конфесій серед 100 присутніх делегацій, щоб обговорити роль релігії в розвитку людства в сучасному світі.

У липні Папа Римський Франциск заявив про бажання приїхати до Києва, пізніше він повідомив, що наразі лікар забороняє йому поїздку в Україну чи Росію.

Також у серпні МЗС запросило апостольського нунція в Україні через вислів Папи про вбиту пропагандистку Дугіну, названу ним "однією з невинних жертв війни".