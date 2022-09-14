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Доходи Росії від нафти й газу впали до річного мінімуму, попри зростання цін

У серпні дохід упав до 671, 9 млрд рублів ($11,1 млрд). 

Доходи Росії від нафти й газу впали до річного мінімуму, попри зростання цін
Фото: Газпром

Російські доходи від нафти й газу впали до мінімуму за 14 місяців, попри зростання цін. На ресурси викопного палива припадає понад третина російського бюджету, пише Bloomberg.

У серпні дохід упав до 671, 9 млрд рублів ($11,1 млрд), що є найничжим показником з червня 2021 року. 

Такі висновки можна зробити на основі даних російського Мінфіну.

Показник знизився на 13% порівняно з липнем і на 3,4% від періоду рік тому.

Російська нафта перебуває під санкціями  3 червня набув чинності шостий санкційний пакет ЄС, в якому передбачено значне обмеження імпорту нафти з РФ.

Газового ембарго немає, хоч як Україна закликала його впровадити, але країни Європи самостійно скорочують закупівлі енергоресурсу в Росії на тлі того, як Кремль шантажує світ припиненням постачання. Росія спалює велику кількість газу, тоді як у Європі різко зросли ціни на енергоносії. 

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