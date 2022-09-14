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На кордоні Таджикистану й Киргизстану знову вібулася стрілянина

Даних про поранених нема. 

На кордоні Таджикистану й Киргизстану знову вібулася стрілянина
Фото: ukrinform.ua

Вранці 14 вересня на кордоні Таджикистану та Киргизстану відбулася стрілянина між прикордонниками. За попередніми даними киргизької прикордонслужби, потерпілих немає, пише Радіо Азаттик (Радіо Свобода).

Киргизстан стверджує, що в місцевості Булак-Баши Баткінської області наряд прикордонників виявив колег з Таджикистану, які зайняли "бойові позиції" на так званій неописаній ділянці кордону. Вони проігнорували вимогу вийти з території та почали стрілянину. 

У відповідь киргизькі прикордонники теж застосували зброю. Вони стверджують, що таджицька сторона використовувала міномети. 

Прикордонники Таджикистану поки інцидент не коментували. 

Нагадаємо, що це вже третя стрілянина в тій місцевості за останні кілька місяців. Перші дві були в червні, обидві сторони говорили, що є поранені: двоє з боку Киргизстану і один з боку Узбекистану. Втім джерела журналістів заявляли, що один узбецький прикордонник навіть загинув. У січні під час стрілянини Таджикистан заявив про шістьох своїх поранених, Киргизстан – чотирьох своїх. 

Таджикистан й Киргизстан мають спірну прикордонну територію на ділянці між Баткінською областю Киргизстану та Согдійською – Таджикистану. Та села і навіть будинки мешканців розташовані настільки поруч, що це ускладнює демаркацію. 

З 970 кілометрів спільного кордону лише 519 уточнені, а решта лишаються неописаними. Між прикордонниками, та й між мешканцями спірних сіл, відбуваються конфлікти через доступ до води, землі та комунікацій.

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