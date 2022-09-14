На кордоні Таджикистану й Киргизстану знову вібулася стрілянина

Вранці 14 вересня на кордоні Таджикистану та Киргизстану відбулася стрілянина між прикордонниками. За попередніми даними киргизької прикордонслужби, потерпілих немає, пише Радіо Азаттик (Радіо Свобода).

Киргизстан стверджує, що в місцевості Булак-Баши Баткінської області наряд прикордонників виявив колег з Таджикистану, які зайняли "бойові позиції" на так званій неописаній ділянці кордону. Вони проігнорували вимогу вийти з території та почали стрілянину.

У відповідь киргизькі прикордонники теж застосували зброю. Вони стверджують, що таджицька сторона використовувала міномети.

Прикордонники Таджикистану поки інцидент не коментували.

Нагадаємо, що це вже третя стрілянина в тій місцевості за останні кілька місяців. Перші дві були в червні, обидві сторони говорили, що є поранені: двоє з боку Киргизстану і один з боку Узбекистану. Втім джерела журналістів заявляли, що один узбецький прикордонник навіть загинув. У січні під час стрілянини Таджикистан заявив про шістьох своїх поранених, Киргизстан – чотирьох своїх.

Таджикистан й Киргизстан мають спірну прикордонну територію на ділянці між Баткінською областю Киргизстану та Согдійською – Таджикистану. Та села і навіть будинки мешканців розташовані настільки поруч, що це ускладнює демаркацію.

З 970 кілометрів спільного кордону лише 519 уточнені, а решта лишаються неописаними. Між прикордонниками, та й між мешканцями спірних сіл, відбуваються конфлікти через доступ до води, землі та комунікацій.