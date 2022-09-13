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Австрія передала Україні комунальну техніку

Україна і надалі потребуватиме такої допомоги.

Австрія передала Україні комунальну техніку
Фото: Пресслужба посольства України у Австрії

Асоціація територіальних громад Австрії передала Україні чергову партію комунальної техніки.

Про це повідомило посольство України в Австрії.

Зазначається, що Австрія передала Україні пожежні авто, автомобіль вивозу сміття, авто медичної допомоги.

Посол України Василь Химинець наголосив, що з огляду на продовження Росією агресії таку допомогу Україна потребуватиме і в майбутньому.

В свою чергу, голова Асоціації територіальних громад Австрії Альфред Рідль запевнив, що Україна може розраховувати на допомогу організації. 

Нагадаємо, влітку Дортмунд передав Миколаєву 10 пасажирських та вантажно-пасажирських мікроавтобусів. Їх розподілять між комунальними підприємствами міста. 

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