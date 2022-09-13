Австрія передала Україні комунальну техніку

Асоціація територіальних громад Австрії передала Україні чергову партію комунальної техніки.
Про це повідомило посольство України в Австрії.
Зазначається, що Австрія передала Україні пожежні авто, автомобіль вивозу сміття, авто медичної допомоги.
Посол України Василь Химинець наголосив, що з огляду на продовження Росією агресії таку допомогу Україна потребуватиме і в майбутньому.
В свою чергу, голова Асоціації територіальних громад Австрії Альфред Рідль запевнив, що Україна може розраховувати на допомогу організації.
Нагадаємо, влітку Дортмунд передав Миколаєву 10 пасажирських та вантажно-пасажирських мікроавтобусів. Їх розподілять між комунальними підприємствами міста.