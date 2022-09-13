МВФ виділив Україні 1,4 млрд доларів додаткової підтримки, – Зеленський

Президент України провів телефонну розмову з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.

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Міжнародний валютний фонд виділив 1,4 млрд доларів США додаткової підтримки Україні.

Про це повідомив у Twitter президент України Володимир Зеленський.

"Провів телефонну розмову з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Подякував за виділені 1,4 млрд доларів додаткової підтримки. Обговорили майбутню співпрацю задля зміцнення фінансової стабільності України", – йдеться у повідомленні.

Провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ @KGeorgieva. Подякував за виділені $1,4 мільярда додаткової підтримки. Обговорили майбутню співпрацю задля зміцнення фінансової стабільності України. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 13, 2022

Нагадаємо, Європейська комісія додатково надала 5 млрд євро макрофінансової допомоги для України.