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МВФ виділив Україні 1,4 млрд доларів додаткової підтримки, – Зеленський

Президент України провів телефонну розмову з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.

МВФ виділив Україні 1,4 млрд доларів додаткової підтримки, – Зеленський
Фото: EPA/UPG

Міжнародний валютний фонд виділив 1,4 млрд доларів США додаткової підтримки Україні.

Про це повідомив у Twitter президент України Володимир Зеленський.

"Провів телефонну розмову з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Подякував за виділені 1,4 млрд доларів додаткової підтримки. Обговорили майбутню співпрацю задля зміцнення фінансової стабільності України", – йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, Європейська комісія додатково надала 5 млрд євро макрофінансової допомоги для України.

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