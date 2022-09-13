Під час аеророзвідки бійці виявили позиції російських БМД та МТЛБ.

Бійці спецпідрозділу Служби безпеки України "Альфа" знищили на Херсонщині російську БМП.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Російську техніку бійці центру спецоперацій "А" виявили під час аеророзвідки.

Тоді влучно відпрацювали по окупантах - тактична група "зняла" ворожу техніку снайперським пострілом з ПТРК на дистанції 4,7 км.

Нагадаємо, вчора Сили спецоперацій України оприлюднили відео, як влаштували засідку на окупантів, що втікали з Балаклії на Харківщині.

Також українські бійці змогли захопити новенькі російські БПЛА "Орлан-10", а разом із ними наземні станції, антени та заводську документацію.