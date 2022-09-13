У Кропивницькому заарештували військовослужбовця, який пропонував хабар помічнику командира.

Про це повідомили в пресслужбі спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

За інформацією установи, військовий, щоб отримати "потрібний" висновок службового розслідування, запропонував помічнику командира військової частини з правової роботи хабар у розмірі 50 000 гривень.

Днями він приніс першу частину коштів - 20 тис. грн. під час передачі хабара зловмисника затримали.

Фото: Спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону

Фото: Спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону

У спецпрокуратурі зазначили, що військовослужбовцю повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 369 КК України (надання неправомірної вигоди службовій особі).

Згодом Ленінський районний суд міста Кіровоград обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 49 620 гривень.

Нагадаємо, нещодавно керівнику районного суду Кіровоградської області та двом помічникам суддів НАБУ і САП повідомили про підозру. Зловмисника викрили на хабарі в розмірі $1000.