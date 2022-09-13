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СБУ викрила російську агентуру, яка розвідувала місця дислокації українських спецпризначенців на Донеччині

Ще одного агента РФ затримано у Кропивницькому.

СБУ викрила російську агентуру, яка розвідувала місця дислокації українських спецпризначенців на Донеччині
Фото: СБУ

У результаті слідчо-оперативних дій у Донецькій і Кіровоградській областях нейтралізовано російську агентурну мережу, яка збирала розвіддані про дислокацію і переміщення підрозділів ЗСУ у прифронтових районах на Сході.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, на Донеччині двоє місцевих жителів розвідували позиції українських захисників поблизу Краматорська і Дружківки.

"Зібрані відомості зловмисники передавали окупантам через анонімні телеграм-канали, вказуючи точні геолокації на електронних картах з текстовим описом об’єкта", – інформують у спецслужбі.

Фото: СБУ

Ще одного агента РФ затримано у Кропивницькому.

"Він наносив на мапі Google координати маршрутів переміщення українських військ і передавав ці дані своїм родичам у РФ, які контактували зі спецслужбами країни-агресора", – зазначила СБУ.

Слідчі СБУ повідомили всім трьом затриманим про підозру. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ затримала колаборантку, яка переховувалась на окупованій Харківщині. Її знайшли після звільнення смт Шевченкове.

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