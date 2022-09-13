Росіяни повністю залишили Кремінну, але ЗСУ ще не зайшли в місто, – голова ОВА

Там майорить український прапор, який підняли партизани.

Масштабна деокупація Луганщини розпочнеться з Кремінної та Сватового, росіяни вже почали стягувати техніку ближче до цих міст. Основний удар буде саме там.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"На сьогодні Кремінна повністю пуста – російська армія місто покинула. Там майорить український прапор, який підняли партизани", – йдеться у повідомленні.

За словами Гайдая, дещо схожа ситуація у Старобільську.

Проте у Сватовому, з якого росіяни спершу втекли, ворог знову стоїть.

Також голова ОДА закликав спостерігати за ситуацією в Лимані, звільнення якого є ключовим для Луганщини. Навколо міста досі тривають бої.

Нагадаємо, Збройні сили України звільнили від російських окупантів кілька населених пунктів на Луганщині. Наразі там триває зачистка. Область була майже повністю окупована наприкінці липня.