Учора ввечері російські окупанти знову обстріляли місто Слов'янськ на Донеччині. В результаті поранено жінку, а також загинув 86-річний чоловік.

Про це повідомив керівник міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях у фейсбуці.

"Учора ввечері місто знову зазнало масованого обстрілу. Два прильоти у багатоповерхову забудову. Пряме влучання у п'ятиповерхівку на вул. Поштовій, 12. Постраждали й розташовані поруч будинки на вул. Свободи. Ще один «приліт» – біля багатоповерхівки на Світлодарській,3. Також пошкоджено довколишні будинки", - написав він.

Місця інших попадань встановлюють співробітники ДСНС та поліції.

"Зранку РЕМ веде роботи на місцях прильотів. Ремонтники займаються відновленням подачі електроенергії на вул. Ярослава Мудрого та обстеженням ушкоджень на Поштовій, Свободи та Світлодарській", - зазначив Лях.

Фото: facebook.com/Vadymlyakh

Нагадаємо, 7 вересня внаслідок російського обстрілу в Слов’янську загинули троє людей, пошкоджено школу і будинок.