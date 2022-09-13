Кулеба: ​"Ми воюємо з Росією не заради переговорів, а для того, щоб перемогти"

На тлі останніх успіхів українського контрнаступу в Москві знову згадали про "переговори", але – лише шляхом виконання її вимог. Україна на такий варіант ніколи не погодиться.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми воюємо з Росією не заради того, щоб отримати можливість з ними поговорити, а заради того, щоб перемогти", – сказав міністр.

Він також зазначив, що нинішній український контрнаступ сприятиме і зростанню міжнародної допомоги.

"Є загальне правило, що переможцям хочеться допомагати більше і допомагати переможцям завжди приємніше. Тому чим більше Україна здобуватиме перемог, тим більшою буде, по-перше, увага до наших зусиль, а по-друге, тим більш вмотивовано партнери будуть підтримувати Україну, оскільки бачитимуть конкретні результати своєї підтримки. Дуже важко, коли немає якихось яскравих результатів. Тоді починають наші скептики і опоненти розганяти аргументи "дивіться, ми їм допомагаємо, самі чимось жертвуємо заради цього, а результату все одно немає". Коли є результат, працювати завжди набагато краще, простіше і це зміцнює в тому числі переговорну позицію", – пояснив Кулеба.

Голова МЗС зазначив, що останнім часом росіяни дійсно з певною періодичністю згадують слово "переговори". Але цілі Росії залишаються незмінними – вона хоче повної поразки України.

"Скажімо так, повного перезавантаження України в той чи інший спосіб. Залежить від того, які території вони зможуть утримати. Наразі їм не вдається стабілізувати лінію фронту, але ніхто не повинен мати жодних сумнівів щодо кінцевих цілей Росії. Це не якась територія України, це перезавантаження всієї України", – сказав Кулеба.

Він також нагадав, що РФ уже неодноразово продемонструвала, що їй не можна довіряти. Україна ж як успішна європейська демократична держава є несумісною з поняттям Росії.

"У той момент, коли Росія надасть серйозний сигнал про готовність до переговорів, перше, що потрібно буде зробити не нам, а насамперед деяким нашим партнерам, це дуже уважно проаналізувати, чому цей сигнал надійшов. Ми вважаємо, що Росія проявить серйозну зацікавленість в реальних переговорах в той момент, коли усвідомить і змириться з тим фактом, що її позиції максимально ослабли, вона не може втримати навіть те, що захопила, їй потрібно буде різко стабілізувати ситуацію", – пояснив міністр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше наголосив, що наразі жодні переговори з Російською Федерацією щодо завершення війни неможливі, оскільки російська сторона не може сформулювати жодних адекватних позицій.