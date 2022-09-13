Президент Мексики має план припинення війни РФ проти України: “перемир’я щонайменше на п’ять років”

План передбачає створення “посередницького комітету” за участі прем’єр-міністра Індії, генсекретаря ООН та Папи Римського.

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що його уряд представить ООН план припинення війни в Україні. Перед цим Обрадор розкритикував Всесвітню організацію та закликав її реформувати.

Про це пише Reuters.

Його план передбачає створення “посередницького комітету”, до складу якого увійдуть прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш і папа Франциск.

Згідно з планом Обрадора, посередники негайно розпочнуть переговори з президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським для досягнення “перемир’я щонайменше на п’ять років”.

Інші деталі плану невідомі, але Обрадор пообіцяв оприлюднити їх у своїй промові, присвяченій святкуванню незалежності Мексики у п'ятницю.

“Я збираюся поговорити про мир у всьому світі, я збираюся поговорити про позицію Мексики щодо війни в Росії та Україні, і я збираюся подати в ООН пропозицію щодо досягнення миру”, – сказав Лопес Обрадор.

Нагадаємо, ще у квітні Обрадор заявив, що Мексика не сприймає російське вторгнення в Україну.

У серпні Моді обговорив війну в Україні з президентом Франції Еммануелем Макроном, сторони тоді домовилися працювати разом, щоб спробувати покласти край конфлікту.