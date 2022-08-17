Макрон обговорив війну в Україні з прем’єр-міністром Індії

Президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді обговорили війну в Україні.

Про це йшлося під час їхньої телефонної розмови, пише Reuters.

Сторони домовилися працювати разом, щоб спробувати покласти край конфлікту.

“Президент Франції Еммануель Макрон обговорив у вівторок по телефону кризу в Україні з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, і обидва домовилися працювати разом, щоб спробувати покласти край конфлікту, повідомили в президентстві Франції”, – зазначає видання.

Нагадаємо, у вівторок, 16 липня Макрон також провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої йшлося про ситуацію на фронті та ядерний тероризм Росії.

Співрозмовники також обговорили посилення макрофінансової допомоги Україні, виклики у сфері продовольчої безпеки та санкційний тиск на країну-агресорку Росію.

Раніше Макрон та прем'єр Британії Борис Джонсон підтвердили свою рішучість підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно.