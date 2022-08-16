Що чекає на Трампа – крісло президента чи в’язниця?

Пікантності ситуації додає те, що це відбувається у розпал передвиборчої кампанії до Конгресу США, ба більше – на фоні очікуваної заяви Трампа про те, що він вкотре офіційно іде у президенти.

Вперше в історії США екс-президент може сісти до в’язниці на 20 років. Вперше в американській історії колишньому очільнику Білого дому можуть звинуватити у шпигунстві. Вперше за 246 років існування Сполучених Штатів співробітники ФБР проводять обшуки у резиденції колишнього очільника держави і забирають чутливі таємні документи, які, вірогідно, стосуються ядерного озброєння і які б мали бути надіслані до Національного архіву. Звісно, йдеться про Дональда Трампа та про обшуки , які здійснили американські правоохоронні органи у його помешканні у Мар-а-Лаго.

«Бідний» Дональд

Наразі уся Америка обговорює обшуки у резиденції Трампа. Прихильники 45-го президента кажуть про політичні переслідування, його противники – про крадіжку надто чутливих для безпеки США даних. Вочевидь, ця історія ще більше розколює Штати.

Фото: EPA/UPG Біля резиденції колишнього президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго проводять обшуки, штат Флорида, США, 8 серпня 2022 року.

Що відбулося насправді? Дональд Трамп порушив закон, коли, пішовши з Білого дому, не повернув документи до Національного архіву США, забравши їх до помешкання Мар-а-Лаго (штат Флорида). Точніше його команда щось повертала, але якось дуже неквапливо і в неналежному вигляді – частина паперів була порвана.

Виявилося, що Трамп, за повідомленнями ФБР, зберігав у себе 11 комплектів документів, які мали гриф «таємно» та «цілком таємно». Більше того, курсує інформація, що йдеться про доволі чутливі для американської безпеки дані, пов’язані з питаннями ядерного озброєння та проведення спеціальних операцій.

Ордер на обшук базується на мотивах, які підпадають під три статті: шпигунство, протидія правосуддю, приховування конфіденційних даних. За кожною з них Трамп може сісти на строк від 3 до 20 років. Ба більше, він не зможе очолити Білий дім, якщо його визнають винним.

Сам екс-президент вже заявив, що це – політичне переслідування, що з документів був знятий гриф таємності. Але якщо так, то навіть ці документи він не мав права забирати з Білого дому.

Фото: EPA/UPG

Водночас, і це те, на чому фокусують увагу прибічники Трампа, обшуки ФБР відбулися у розпал передвиборчої кампанії до Конгресу США, після якої, як багато хто очікував, колишній глава Білого дому міг заявити про бажання знову балотуватися на пост президента.

Гра з високими ставками

Наразі щодо Трампа ведеться кілька паралельних розслідувань. Спеціальний комітет Палати представників вивчає обставини нападу на Капітолій, що відбувся 6 січня 2021 року. Екс-президента підозрюють у тому, що він підбурював натовп до атаки. Суд в Нью-Йорку веде справу щодо неправдивої інформації оцінки активів компанії Trump Organisation, продовжується судова тяганина стосовно передачі податкових декларацій Трампа представникам Конгресу. Паралельно у Джорджії прокурор відкрила кримінальне провадження проти екс-глави Білого дому за те, що той намагався змінити результати голосування під час попередніх президентських перегонів. І от тепер до цього переліку додається історія з обшуками ФБР у резиденції Мар-а-Лаго.

Якщо б подібне сталося в Америці, то людина б давно втратила репутацію та політичні рейтинги. Чекайте, так це ж і відбувається в Америці, однак з точністю до навпаки! Після того, що сталося у помешканні Трампа, невелика частка провідних діячів Республіканської партії висловила занепокоєння, а от більшість звичайних однопартійців ще більше підтримала колишнього президента. Лише для 16% з них обшуки стали якоюсь значною проблемою, яка може негативно вплинути на політичне майбутнє як партії, так і самого Трампа.

Фото: EPA/UPG

Якщо ж ви відкриєте дослідження компанії Morning Consult, то побачите, що з числа виборців Республіканської партії 69% вважає, що нещодавні дії правоохоронних органів щодо Трампа – це політичне переслідування, 63% прихильників сприймають це як зловживання владою з боку чинної американської адміністрації і лише 24% вірять у те, що дані дії з боку Трампа можна вважати кримінальним правопорушенням.

Після проведення обшуків Офіс генпрокурора (а справу веде безпосередньо очільник відомства, що сприяє ще більшій політизації процесу та критиці з боку республіканців) не порушив жодної кримінальної справи проти Трампа. Це створює образ політичного борця та мученика серед консервативного виборця. Всі ці справи, які одна за одною відкриваються проти Трампа, навдивовижу, поки що працюють на, а не проти нього.

Обшуки ФБР, звісно, матимуть своє продовження, однак, скоріш за все, це відбудеться дещо пізніше – перед виборами президента США 2024 року. Водночас ця справа вже пронизана певними нюансами, які дозволяють трампістам казати про політичну мотивацію правоохоронних органів. Мін’юст США відмовляється розкривати деталі письмових, юридично завірених свідчень осіб, які надали інформацію щодо того, що конкретно може переховувати Трамп у своєму сейфі. Досі немає чітких даних щодо того, про що саме йшлося у секретних документах, які були знайдені ФБР.

Вочевидь, правоохоронні структури про це не скажуть, щоби справа не розвалилася, одначе команда Трампа, як і він сам, отримають змогу посіяти недовіру серед суспільства щодо дій, які вчиняє прокуратура.

Фото: EPA/UPG

Поки що обшуки у Мар-а-Лаго зіграли на користь Трампу, можливо, в короткотерміновій перспективі, – його рейтинг підтримки серед однопартійців зріс одразу на 10 пунктів.

Водночас найближче оточення екс-президента, як і він сам, добре розуміє, що ставки потрібно підвищувати, аби виграти у цьому протистоянні. І наступним кроком має стати офіційна заява про участь Трампа у президентських перегонах.

Як повідомляє видання The Guardian, посилаючись на деяких неназваних представників з оточення Трампа, тому радять чимшвидше оголосити про старт передвиборчої кампанії. Причина очевидна: політично кандидата в президенти складніше звинуватити за справою у шпигунстві, аніж колишнього очільника Білого дому.

Трамп, звісно, планував дочекатися завершення виборів до Конгресу, сподіваючись на те, що республіканці отримали б більшість одразу у двох палатах законодавчого органу США. А найголовніше для нього, – щоби цими республіканцями стали ті люди, яких він особисто підтримує.

Нова реальність

Ситуація в Сполучених Штатах не така вже й райдужна: чинну адміністрацію багато американців критикує – в більшості своїй це пов’язано з наслідками тої економічної кризи, що набирає обертів. Ріст цін на паливо та на продукти харчування, рекордна інфляція, сповільнення цілих секторів економіки – все це спричинило незадоволення серед американців.

Згідно з останніми соцопитуваннями, Байдена підтримують лише 40% населення, 64% прихильників Демократичної партії воліють бачити іншу людину головним кандидатом на пост президента США у 2024 році (опитування CNN взагалі дає цифру у 75%). Сама Демократична партія, яка останній місяць відставала від республіканців за більшістю опитувань, наразі трохи вийшла уперед – там усе в межах мінімальної похибки.

Фото: EPA/UPG Президент США Джо Байден робить селфі з прихильниками в Університеті Суперіор, Вісконсін, 2 березня 2022 р.

Тим часом далеко не все просто в таборі республіканців. Слід зазначити, що ситуація там дуже змінилася з моменту програшу Трампа на останніх президентських виборах. І справа не лише у тому, що його підтримує більша частина партійних шанувальників. Питання в іншому – він зміг сконструювати велике крило всередині політсили, яке стало значно впливати на внутрішні розклади.

Під час праймеріз, де партійці обирають, хто їх представлятиме на виборах в тому чи іншому окрузі, Трамп спонсорував «своїх» людей. Він протиставляв поміркованим республіканцям власних прибічників – до речі, не завжди трампістів. 180 кандидатів від екс-президента виграли відбір, лише двадцять програли перегони.

Більшість республіканців з Палати представників, які голосували за імпічмент Трампа, втратили свої позиції і на наступні вибори не потрапляють.

Тим часом група налаштованих проти Трампа однопартійців витратила $3 млн на агітаційну рекламу проти екс-президента, яка має бути виставлена у місцях великого скупчення людей одразу в семи штатах. Разом з тим проблеми існують і у стані демократів. Насправді дві партії нині об’єднує одне – відсутність відносно молодого лідера, який би був популярним серед усіх виборців, зокрема й незалежних, а найголовніше – об’єднав би Америку, вивівши її з затяжної політичної та й економічної кризи.

І насправді не так вже й важливо, що буде далі з Трампом. Питання в іншому – як змінюватиметься в подальшому Америка.