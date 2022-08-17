Вивчення російської мови у школах Казахстану з першого класу скасовано

Також з першого класу не будуть вивчати англійську мову.

Влада Казахстану скасувала з нового навчального року вивчення одразу трьох мов для першокласників.

Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на міністра освіти Казахстану Асхата Аймагамбетова.

Він зазначив, що з першого класу діти вивчатимуть лише казахську, оскільки для вивчення російської й англійської їм спочатку потрібно навчитися читати і писати рідною мовою.

“З другого класу почнеться вивчення російської мови як окремої дисципліни, а з третього класу для всіх шкіл вивчатиметься англійська мова”, – повідомив Аймагамбетов.

В програмі школярів перших і других класів, які навчаються російською мовою, залишаться два предмети – російська і казахська, а англійську мову діти почнуть вивчати також у третьому класі.

До цього року школярі в Казахстані починали з першого класу вивчати три мови - російську, казахську й англійську. Вивчення англійської з першого класу з’явилося у Казахстані в 2012 році.

Нагадаємо, після вторгнення Росії в Україну Казахстан почав різко віддалятися від РФ, збільшуючи оборонний бюджет та зміцнюючи зв’язки з Китаєм і Туреччиною.