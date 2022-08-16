В естонській Нарві демонтують радянські пам’ятники

Естонська влада ухвалила рішення демонтувати та перенести меморіали радянської доби Другої світової війни в прикордонному місті Нарва.

Про це повідомила громадська телекомпанія ERR, передає "Радіо Свобода".

Наразі інженери почали демонтувати один із меморіалів – радянський танк Т-34. На місці перебувала значна кількість поліцейських і співробітників сил безпеки, які стояли на варті.

"Сьогоднішнє рішення допомагає зосередитися на наших найважливіших завданнях: забезпеченні безпеки Естонії та допомозі всьому народу Естонії подолати кризу, спричинену війною в Україні", – прокоментувала подію прем’єр-міністерка Кая Каллас.

Радянський танк буде перевезено до військового музею на північ від столиці Таллінна.

Нарва – переважно російськомовне місто на кордоні з РФ. Заява естонського уряду про плани демонтувати танк вже викликала обурення російських чиновників.

Естонія не вперше ухвалює рішення щодо радянських памʼятників: у 2007 році уряд оголосив про перенесення пам’ятника Бронзовому солдату з центру Таллінна на військове кладовище – на околиці міста. Це рішення викликало обурення в російськомовних медіа та призвело до дводенних заворушень у Таллінні, в результаті яких постраждали 156 осіб і були затримані близько тисячі людей.

Нагадаємо, уряд Естонії вважає, що радянські пам'ятники, у тому числі нарвський пам'ятник-танк, мають бути прибрані з публічного простору якнайшвидше. Загалом в країні налічується від 200 до 400 таких пам'яток.