Заступника командира Чорноморського флоту РФ хочуть притягнути до відповідальності за підрив Північно-Кримського каналу
Заступника командира Чорноморського флоту РФ хочуть притягнути до відповідальності за підрив Північно-Кримського каналу
"Шахтар" потрапив до третього кошика жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів
"Шахтар" потрапив до третього кошика жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів
СБУ продовжує знешкоджувати в Києві ДРГ, – Кличко
СБУ продовжує знешкоджувати в Києві ДРГ, – Кличко
ВР спростила примусове відчуження майна в умовах воєнного стану
ВР спростила примусове відчуження майна в умовах воєнного стану
Загинув один із найкращих льотчиків Повітряних сил ЗСУ Антон Листопад
Загинув один із найкращих льотчиків Повітряних сил ЗСУ Антон Листопад
Воєнний стан та загальну мобілізацію продовжили ще на 90 діб
Воєнний стан та загальну мобілізацію продовжили ще на 90 діб
Мер Києва Кличко розлучається зі своєю дружиною
Мер Києва Кличко розлучається зі своєю дружиною
ЗСУ вчора влучно поцілили в Антонівський міст, а ворог продовжує "перевірки" квартир херсонців, – ОВА
ЗСУ вчора влучно поцілили в Антонівський міст, а ворог продовжує "перевірки" квартир херсонців, – ОВА
У Джанкойському районі Криму пролунали вибухи (оновлено)
У Джанкойському районі Криму пролунали вибухи (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні громади України, – МВС

Є поранений у важкому стані.

Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні громади України, – МВС
Фото: МВС

Учора, 15 серпня, під ворожим вогнем опинилися Хотінська, Зноб-Новгородська і Шалигінська громади Сумщини, Новгород-Сіверська громада Чернігівщини та Золочівська – Харківщини.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Зранку відбувся масований обстріл Новгород-Сіверської громади, більше 70 артилерійських снарядів розірвалося на околиці одного з прикордонних населених пунктів. У результаті обстрілу пошкоджено цивільні будівлі, зокрема, клуб та школа. Людей у приміщеннях не було", – йдеться у повідомленні.

Також окупанти з боку російського населеного пункту Безимено обстріляли зі ствольної артилерії калібру 122-мм територію Золочівської громади Харківської області, що межує із Сумщиною.

Крім того, у першій половині дня дві ворожі міни калібру 120 мм розірвалися на території Хотінської громади Сумщини. Противник вів вогонь з боку російського населеного пункту Ніколаєво-Дар’їно.

Шалигінську громаду ворог обстрілював двічі з мінометів та реактивної системи залпового вогню, всього 40 прильотів.

По території Зноб-Новгордської громади окупанти цілили із автоматичних гранатометів, зафіксовано вісім вибухів.

Неподалік одного з прикордонних населених пунктів Краснопільської громади на міні підірвався комбайн, який рухався по узбіччю дороги. Поранений комбайнер у важкому стані доставлений до лікарні.

Нагадаємо, вчора вранці росіяни обстріляли Сумщину з мінометів та гранатометів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також