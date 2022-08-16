Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні громади України, – МВС

Є поранений у важкому стані.

Учора, 15 серпня, під ворожим вогнем опинилися Хотінська, Зноб-Новгородська і Шалигінська громади Сумщини, Новгород-Сіверська громада Чернігівщини та Золочівська – Харківщини.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Зранку відбувся масований обстріл Новгород-Сіверської громади, більше 70 артилерійських снарядів розірвалося на околиці одного з прикордонних населених пунктів. У результаті обстрілу пошкоджено цивільні будівлі, зокрема, клуб та школа. Людей у приміщеннях не було", – йдеться у повідомленні.

Також окупанти з боку російського населеного пункту Безимено обстріляли зі ствольної артилерії калібру 122-мм територію Золочівської громади Харківської області, що межує із Сумщиною.

Крім того, у першій половині дня дві ворожі міни калібру 120 мм розірвалися на території Хотінської громади Сумщини. Противник вів вогонь з боку російського населеного пункту Ніколаєво-Дар’їно.

Шалигінську громаду ворог обстрілював двічі з мінометів та реактивної системи залпового вогню, всього 40 прильотів.

По території Зноб-Новгордської громади окупанти цілили із автоматичних гранатометів, зафіксовано вісім вибухів.

Неподалік одного з прикордонних населених пунктів Краснопільської громади на міні підірвався комбайн, який рухався по узбіччю дороги. Поранений комбайнер у важкому стані доставлений до лікарні.

Нагадаємо, вчора вранці росіяни обстріляли Сумщину з мінометів та гранатометів.