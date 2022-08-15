Росіяни вранці обстріляли Сумщину з мінометів та гранатометів

Ранок у двох громадах Шосткинського району почався з ворожих обстрілів з різних видів зброї.

Російські війська продовжують обстрілювати громади Сумської області зі своєї території.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі.

За його словами, ніч в області минула тихо, ранок у двох громадах Шосткинського району почався з ворожих обстрілів з різних видів зброї.

З 6:30 зафіксовано вже 12 пострілів з міномета і станкового автоматичного гранатомета та 10 пострілів зі стрілецької зброї по околиці міста Середина-Буда.

З 7:10 окупанти здійснили 10 пострілів зі стрілецької зброї в напрямку одного із сіл Шалигинської громади. Інформація про втрати й руйнування не надходила.

Нагадаємо, учора впродовж доби росіяни 11 разів обстріляли Сумщину, було зафіксовано понад 110 прильотів.

13 серпня окупанти обстріляли Сумщину 15 разів, зафіксовано 223 прильоти.