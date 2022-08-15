Загинув один із найкращих льотчиків Повітряних сил ЗСУ Антон Листопад

За кілька днів до загибелі він був відзначений президентом високою державною нагородою – орденом за мужність 3-го ступеня.

На війні проти російських загарбників загинув Антон Листопад, якого у 2019 році визнали найкращим льотчиком Повітряних сил Збройних сил України.

Про це повідомив Фізико-технічний ліцей Івано-Франківська, випускником якого був Антон.

"В обороні української держави загинув Антон Листопад – випускник фізико-технічного ліцею. У ліцей Антон вступив у 2005 році, завершив ліцейну науку – у 2008. Навчався у групі, де наставником була Савчук Оксана Богданівна. Запам’ятався як здібний, дуже наполегливий і впертий юнак. Після здобуття відповідної освіти Антон став військовим пілотом найвищого класу. Мільйони українців із захопленням і гордістю спостерігали у день 30-тої річниці Незалежності проліт над Хрещатиком авіаційної колони параду військ. Ведучим цієї колони був саме наш Антон", – йдеться в повідомленні.

У 2019 році Антон був визнаний кращим льотчиком Повітряних Сил ЗСУ. Він був учасником бойових дій на сході України.

З перших хвилин широкомасштабного вторгнення росіян капітан Антон Листопад – на захисті Свободи і Незалежності України. За проявлену мужність, відвагу та професіоналізм за кілька днів до загибелі був відзначений президентом високою державною нагородою – орденом за мужність 3-го ступеня.