СБУ продовжує знешкоджувати в Києві ДРГ, – Кличко

У Києві на початку повномасштабного вторгнення Росії було чимало ДРГ ворога. Їх багато знешкодили, але СБУ продовжує знешкоджувати їх і зараз.

Про це мер міста Віталій Кличко повідомив в інтервʼю "Бабель". Кличко нагадав, що 25 лютого, на другий день великої війни, російські диверсанти намагались прорватися з боку Лютежа до площі Шевченка в Києві.

Тепер же в столиці залишились так звані консерви – приховані диверсанти, що мали розкритися.

"Тому я завжди звертаюся до киян, щоб вони були пильними і звертали увагу на підозрілих осіб, особливо поблизу обʼєктів критичної інфраструктури – на тих, хто здійснює там відеозйомку. Обовʼязково одразу ж інформувати правоохоронців про такі випадки. Ми памʼятаємо, як у Києві наприкінці лютого – на початку березня раптом зʼявилося багато міток, їх було видно з повітря. Багато було підсвітлювальних ракет, а також квадрокоптерів, які знімали інформацію, пролітали над ключовими обʼєктами. У цьому напрямку зараз трішки спокійніше. Але хочу ще раз підкреслити: жодного ракетного удару по жодному обʼєкту в Україні не відбувається без так званої «підсвітки» диверсійними групами чи колаборантами. Тобто, коригувальники продовжують перебувати і в Києві, і в інших містах", – наголосив Віталій Кличко.

Він додав, що Київ був метою агресора і метою агресора залишається.

"Не тільки Маріуполь, Донецьк, Луганськ чи Бахмут. Київ — головна мета, бо це серце держави. Чи спроможні вони прийти до Києва, захопити місто зараз? Упевнений, що ні, не спроможні. До того ж, ми набагато краще підготовлені і маємо значно більше ресурсів, ніж, наприклад, пів року тому", – запевнив він.

Нагадаємо, що повідомити про колаборантів та інших посібників ворога українці можуть через чатбот "єВорог". Туди можна надіслати фото або відео та інформацію, чому особа викликає підозри. Знімати колаборантів варто прихованою камерою у беззвучному режимі з безпечного місця.