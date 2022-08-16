Окупанти обстріляли п’ять з дев’яти районів Харкова: такого радіусу удару ракетами по місту не було давно

Про постраждалих інформації наразі немає.

Вночі 16 серпня окупанти обстріляли п’ять з дев’яти районів Харкова.

Про це мер міста Ігор Терехов повідомив у Телеграмі.

“Вночі о 02:15 обстріляно одразу кілька районів Харкова. Попередньо Шевченківський та Київський (фактично самий центр міста), Салтівський, Індустріальний та Холодногірський райони”, – йдеться у повідомленні.

Це п'ять із дев'яти районів Харкова. Такого радіусу удару ракетами по місту не було давно, зазначив мер.

Про постраждалих інформації наразі немає.

“У деяких випадках маємо руйнування інфраструктурних та інших об'єктів, доріг”, – додав Терехов.

Нагадаємо, Терехов повідомив про обстріли Харкова о 23:20 15 серпня.

15 серпня вранці російські військові обстріляли житловий масив у Салтівському районі Харкова некерованими реактивними снарядами з “градів”. Поранення дістали семеро мешканців міста.