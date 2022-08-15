За 38 днів масових обстрілів Нікопольського району ворог вбив 21 мирного українця, - Вілкул

Ще більше цивільних було поранено.

Російські окупанти обстрілювали мирні населені пункти Нікопольського району 38 днів. За цей час ворог вбив 21 мирного українця й ще 39 поранив.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Він додав, що російські окупанти пошкодили та знищили майже тисячу об’єктів цивільної та житлової інфраструктури.

Вілкул нагадав, що вночі росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини.

“У Синельниківському районі зафіксовано 4 прильоти ракет С-300. Знищено об’єкт соціальної інфраструктури. Також, у цьому районі наші військові збили ворожу крилату ракету Х-59, яка йшла в напрямку Новомосковська”, - розповів голова військової адміністрації Кривого Рогу.

Також окупанти з “Градів” зробили близько 20 пострілів по території одного з підприємств у Нікополі, було пошкоджено адмінбудівлю, водогін, складські приміщення. А близько 6:00 вдарили по підприємству енергетичної інфраструктури в Покровській громаді, було пошкоджено обладнання.

Нагадаємо, сьогодні за день російські окупанти здійснили чотири обстріли прикордонних громад Сумської області − Шалигинської, Хотінської та Зноб-Новгородської.