Зеленський звільнив начальників управління СБУ в Києві, Львівській і Тернопільській областях
Зеленський звільнив начальників управління СБУ в Києві, Львівській і Тернопільській областях
ЗСУ вчора влучно поцілили в Антонівський міст, а ворог продовжує "перевірки" квартир херсонців, – ОВА
ЗСУ вчора влучно поцілили в Антонівський міст, а ворог продовжує "перевірки" квартир херсонців, – ОВА
Заступника командира Чорноморського флоту РФ хочуть притягнути до відповідальності за підрив Північно-Кримського каналу
Заступника командира Чорноморського флоту РФ хочуть притягнути до відповідальності за підрив Північно-Кримського каналу
ЗСУ знищили штаб "вагнерівців" у Попасній
ЗСУ знищили штаб "вагнерівців" у Попасній
Мер Києва Кличко розлучається зі своєю дружиною
Мер Києва Кличко розлучається зі своєю дружиною
СБУ продовжує знешкоджувати в Києві ДРГ, – Кличко
СБУ продовжує знешкоджувати в Києві ДРГ, – Кличко
Воєнний стан та загальну мобілізацію продовжили ще на 90 діб
Воєнний стан та загальну мобілізацію продовжили ще на 90 діб
Загинув один із найкращих льотчиків Повітряних сил ЗСУ Антон Листопад
Загинув один із найкращих льотчиків Повітряних сил ЗСУ Антон Листопад
ВР спростила примусове відчуження майна в умовах воєнного стану
ВР спростила примусове відчуження майна в умовах воєнного стану
ГоловнаСуспільствоВійна

За 38 днів масових обстрілів Нікопольського району ворог вбив 21 мирного українця, - Вілкул

Ще більше цивільних було поранено.

За 38 днів масових обстрілів Нікопольського району ворог вбив 21 мирного українця, - Вілкул
Фото: Facebook Олександра Вілкула

Російські окупанти обстрілювали мирні населені пункти Нікопольського району 38 днів. За цей час ворог вбив 21 мирного українця й ще 39 поранив. 

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. 

Він додав, що російські окупанти пошкодили та знищили майже тисячу об’єктів цивільної та житлової інфраструктури. 

Вілкул нагадав, що вночі росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини.  

“У Синельниківському районі зафіксовано 4 прильоти  ракет С-300. Знищено об’єкт соціальної інфраструктури. Також, у цьому  районі наші військові збили  ворожу крилату ракету Х-59, яка йшла в напрямку Новомосковська”, - розповів голова військової адміністрації Кривого Рогу. 

Також окупанти з “Градів” зробили близько 20 пострілів по території одного з підприємств у Нікополі, було пошкоджено адмінбудівлю, водогін, складські приміщення. А близько 6:00 вдарили по підприємству енергетичної інфраструктури в Покровській громаді, було пошкоджено обладнання. 

Нагадаємо, сьогодні за день російські окупанти здійснили чотири обстріли прикордонних громад Сумської області − Шалигинської, Хотінської та Зноб-Новгородської.  

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також