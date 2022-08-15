28 ОМБр імені Лицарів Зимового походу очолив полковник Юрій Мадяр

Командиром 28-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) ім. Лицарів Зимового походу став полковник Юрій Мадяр.

Про це повідомляє“Думська” з посиланням на інформацію 28 ОМБр.

Зазначається, що полковнику Мадяру 38 років, він народився у с. Канора Закарпатської області. Закінчив Львівський військовий ліцей імені Героїв Крут, Харківський інститут танкових військ та Український державний університет залізничного транспорту.

Відновився на військовій службі 2014 року, командував танковою ротою, потім танковим батальйоном 24-ї ОМБр ім. короля Данила Галицького. Брав участь у визволенні низки населених пунктів Донецької області, де виявив себе як чудовий тактик.

24 лютого зустрів на посаді начальника штабу 57-ї окремої мотопіхотної бригади ім. кошового отамана Костя Гордієнка.

Юрій Мадяр нагороджений орденами Богдана Хмельницького ІІІ та ІІ ступенів.

Колишній командир 28-ї бригади полковник Віталій Гуляєв загинув смертю хоробрих 23 липня 2022 року в бою з російськими окупантами.

Нагадаємо, 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців очолив Герой України полковник Іван Віннік.