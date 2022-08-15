Розвідка опублікувала дані командирів російських льотчиків
Розвідка опублікувала дані командирів російських льотчиків
Злітно-посадкова смуга на військовому аеродромі "Саки" працює, - Юрій Ігнат
Злітно-посадкова смуга на військовому аеродромі "Саки" працює, - Юрій Ігнат
СБУ продовжує знешкоджувати в Києві ДРГ, – Кличко
СБУ продовжує знешкоджувати в Києві ДРГ, – Кличко
Загинув один із найкращих льотчиків Повітряних сил ЗСУ Антон Листопад
Загинув один із найкращих льотчиків Повітряних сил ЗСУ Антон Листопад
Весь керівний склад окупантів переміщується на лівий берег Дніпра, – Кім
Весь керівний склад окупантів переміщується на лівий берег Дніпра, – Кім
Українські переселенці у Франції: робота, навчання, житло та втома
Українські переселенці у Франції: робота, навчання, житло та втома
Сили оборони України відбили безглуздий штурм ворога в районі Долини, – Генштаб
Сили оборони України відбили безглуздий штурм ворога в районі Долини, – Генштаб
Українські бійці добровільно здалися, аби зберегти життя, – фейк від міноборони Росії
Українські бійці добровільно здалися, аби зберегти життя, – фейк від міноборони Росії
ГоловнаСуспільствоВійна

У Росії провалили формування танкового батальйону

Із необхідних 150 осіб набрали менш ніж 30.

У Росії провалили формування танкового батальйону
Фото: Sputnik

У Нижньогородській області РФ провалили план формування танкового батальйону.

Про це розповіли в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Командування РОВ розпорядилося на початку липня сформувати танковий батальйон для подальшого відправлення в Україну. Але станом на 15 серпня із необхідних для повної комплектації батальйону екіпажами 160 осіб контракт підписали менше 30", - розповіли в Страткомі.

В управлінні резюмували, що в "другої армії світу" є сучасна дилема: "танки є, а екіпажів – ні".

Нагадаємо, днями в українському Міноборони повідомили, що через зростання втрат особового складу російські окупанти на тимчасово окупованих територіях проводять облави та затримання чоловіків для відправлення у зону бойових дій.

Раніше радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк розповів про форми прихованої мобілізації в РФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також