У Росії провалили формування танкового батальйону

У Нижньогородській області РФ провалили план формування танкового батальйону.

Про це розповіли в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Командування РОВ розпорядилося на початку липня сформувати танковий батальйон для подальшого відправлення в Україну. Але станом на 15 серпня із необхідних для повної комплектації батальйону екіпажами 160 осіб контракт підписали менше 30", - розповіли в Страткомі.

В управлінні резюмували, що в "другої армії світу" є сучасна дилема: "танки є, а екіпажів – ні".

Нагадаємо, днями в українському Міноборони повідомили, що через зростання втрат особового складу російські окупанти на тимчасово окупованих територіях проводять облави та затримання чоловіків для відправлення у зону бойових дій.

Раніше радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк розповів про форми прихованої мобілізації в РФ.