Українські бійці завдали ударів по іще двох російських складах із боєприпасами.
Про це розповіли в оперативному командуванні "Південь".
Було знищено склади в Благодатівці та Новопетрівці на півдні України.
Також ракетно-артилерійські підрозділи завдали втрат живій силі рашистів і їхній техніці.
Так, було знищено:
- 31 загарбника;
- танк;
- дві самохідні гармати "Піон";
- самохідну артустановку;
- мінометний комплекс "Сані";
- дві одиниці автомобільної техніки.
Тим часом, за даними командування Росія збільшила в Чорному морі кількість ракетоносіїв. Тепер їх на 3 одиниці більше, а ракет "Калібр" налічують 24.
Тож у командуванні підкреслили, що ракетна загроза, як і мінна небезпека у прибережних водах залишаються на високому рівні.
Нагадаємо, нині на Херсонському напрямку морські піхотинці України завдали втрат російським окупантів. Кількість знищених загарбників і техніки ще встановлюють.
Загалом Росія вже втратила на війні в Україні орієнтовно 43 750 своїх солдатів.