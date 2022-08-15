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Українські захисники знищили на півдні ще два російські склади з боєприпасами

Також окупанти понесли втрати у живій силі й техніці.

Українські захисники знищили на півдні ще два російські склади з боєприпасами
Фото: Оперативне командування "Південь"

Українські бійці завдали ударів по іще двох російських складах із боєприпасами.

Про це розповіли в оперативному командуванні "Південь".

Було знищено склади в Благодатівці та Новопетрівці на півдні України.

Також ракетно-артилерійські підрозділи завдали втрат живій силі рашистів і їхній техніці.

Так, було знищено:

  • 31 загарбника;
  • танк;
  • дві самохідні гармати "Піон";
  • самохідну артустановку;
  • мінометний комплекс "Сані";
  • дві одиниці автомобільної техніки.

Тим часом, за даними командування Росія збільшила в Чорному морі кількість ракетоносіїв. Тепер їх на 3 одиниці більше, а ракет "Калібр" налічують 24.

Тож у командуванні підкреслили, що ракетна загроза, як і мінна небезпека у прибережних водах залишаються на високому рівні.

Нагадаємо, нині на Херсонському напрямку морські піхотинці України завдали втрат російським окупантів. Кількість знищених загарбників і техніки ще встановлюють.

Загалом Росія вже втратила на війні в Україні орієнтовно 43 750 своїх солдатів.

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