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На Херсонському напрямку українські морпіхи накрили вогнем позиції росіян

Наразі збирають остаточні дані, скільки окупантів і техніки вдалося знешкодити.

На Херсонському напрямку українські морпіхи накрили вогнем позиції росіян
Фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського

Нині на Херсонському напрямку морські піхотинці України завдали втрат російським окупантам.

Про це повідомили на Facebook-сторінці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

За інформацією захисників, на Донецькому напрямку військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти ВМС ЗС України протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту. 

Тим часом на Херсонському напрямку під час проведення розвідки українські морпіхи завдали вогневого ураження по виявлених об'єктах і техніці росіян. 

"Наразі, розвідувальні підрозділи морської піхоти збирають інформацію стосовно ймовірних втрат російських окупантів. Водночас наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого 12 окупантів та одну БМП знищено", - розповіли бійці.

Остаточні втрати ворога ще уточнюють.

Нагадаємо, Російська Федерація втратила в Україні вже 43 750 солдатів. Лише за минулу добу ЗСУ знищили 200 загарбників.

За інформацією Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, українські захисники вже розгромили п'яту частину російських окупаційних військ.

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