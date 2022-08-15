Рада просить FATF припинити членство РФ та внести агресора до “чорного списку”

Верховна Рада України на засіданні 15 серпня ухвалила постанову про звернення до членів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) з приводу виключення РФ з-поміж членів FATF та внесення її до переліку країн з високими ризиком.

Про це повідомляє кореспондент LB.

Депутати закликають перекрити доступ Російській Федерації та її суб’єктам до фінансових ресурсів, що позбавить їх можливості продовжувати ведення агресивної війни проти України.

Рада просить FATF зупинити членство РФ. А у разі подальшого продовження агресивної війни, виключення її з FATF, припинення членства та позбавлення її статусу спостерігача у регіональних органах по типу FATF (FSRBs) та включення до “чорного списку” (Списку юрисдикцій з високим рівнем ризику, на які поширюється заклик до дії).

Парламентарі нагадали, що з усіх міжнародних організацій Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) має найбільше дієвих важелів впливу для того, щоб перекрити агресору доступ до фінансових ресурсів.

“На жаль, під час червневої пленарної сесії групі не вдалося виключити РФ зі своїх членів та внести її до чорного списку, хоча обидва рішення здавалися очевидними й давно назрілими. Попри спробу FATF представити своє рішення, прийняте за наслідками червневої сесії, як постанову, що серйозно обмежує роль і вплив РФ у FATF, повноваження, які вдалося зберегти в організації, доводять, що реальний вплив цього рішення набагато слабший, ніж це зазначено у формулюванні офіційного повідомлення FATF”.

Тому агресор природно, отримав стимул до ще агресивніших дій.

“Останнє рішення FATF не зняло актуальності проблеми виключення та внесення РФ до чорного списку. За це рішення FATF тепер розплачується кожен. Війна в Україні вже знизила рівень світового ВВП приблизно на 1,5% і призвела до зростання світової інфляції приблизно на 1,3%, через блокування українських портів виникла загроза голоду в країнах третього світу. Якщо агресора не зупинити, то руйнівні процеси лише посилюватимуться, відтак нагальним є внесення РФ до чорного списку FATF”.

Нагадаємо, парламент на засіданні 15 серпня ухвалив постанову про звернення Верховної Ради України до ООН, Європейського Союзу, Європейської Ради, ОБСЄ в Європі, парламентів та урядів держав-членів МАГАТЕ щодо засудження акту ядерного тероризму, який здійснює держава-агресор на Запорізькій АЕС у місті Енергодар Запорізької області.