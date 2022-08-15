Верховна Рада просить світове товариство засудити акт ядерного тероризму РФ на ЗАЕС

Також ВР просить вжити необхідних заходів для організації та направлення спільної безпекової місії ООН і МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

Парламент на засіданні 15 серпня прийняв постанову про звернення Верховної Ради України до ООН, Європейського Союзу, Європейської Ради, ОБСЄ в Європі, парламентів та урядів держав-членів МАГАТЕ щодо засудження акту ядерного тероризму, який здійснює держава-агресор на Запорізькій АЕС у місті Енергодар Запорізької області.

За постанову №7667 проголосував 301 нардеп, передає кореспондент LB.

“Постанова Верховної Ради України містить заклик визнати дії РФ, щодо окупації ЗАЕС, її мінування та обстрілу, що ставить під загрозу безпечне існування світу, актом ядерного тероризму”, – йдеться у пояснювальній записці.

Депутати закликають застосувати санкції проти всієї російської атомної галузі, зокрема щодо державної корпорації “Росатом”, підприємств та організацій та їхніх дочірніх компаній, які розташовані як на території РФ, так і за її межами. А також щодо російських фізичних осіб, які є керівниками державної корпорації “Росатом” та його дочірніх підприємств, що відповідають за реалізацію політики РФ проти України та беруть безпосередню участь у прийнятті рішень і здійсненні актів ядерного тероризму на території України.

Нардепи звернулися до Генеральної конференції МАГАТЕ щодо “призупинення дії привілеїв та прав Російської Федерації як члена Агентства, а також позбавлення її права голосу на засіданнях Ради керівників МАГАТЕ і можливості брати участь у програмах технічного співробітництва, науково-технічного обміну і міжнародних дослідницьких проєктах, що проводяться під егідою Агентства”.

Верховна Рада України просить вжити необхідних заходів для організації та направлення спільної безпекової місії ООН і МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

“Із подальшою демілітаризацією станції та виведенням озброєних російських військових і техніки зі станції й усієї прилеглої території, включаючи місто Енергодар”, – зазначають автори ініціативи.

Нагадаємо, Україна готова прийняти місію Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ), однак доступ експертів до Запорізької АЕС унеможливлює Росія.

Російські війська регулярно обслідують Запорізьку атомну електростанцію.