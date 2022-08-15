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​В Україні з’явився реєстр постачальників послуг психологічної реабілітації для ветеранів і їхніх сімей

Реєстр дасть змогу підвищити якість надання психологічних послуг.

​В Україні з’явився реєстр постачальників послуг психологічної реабілітації для ветеранів і їхніх сімей
Фото: censor.net

У Міністерстві у справах ветеранів запрацював реєстр постачальників послуг із психологічної реабілітації для ветеранів і членів їхніх сімей, який є складовою системи інформаційних сервісів "Е-ветеран".

Про це повідомляє сайт Міністерства у справах ветеранів України.

"Він стане одним із інструментів вирішення глобального питання – створення дієвої системи психологічної реабілітації захисників і захисниць та членів їхніх родин, що є одним із пріоритетних напрямів Мінветеранів", – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що відтепер юридичні особи незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, фізичні особи-підприємці, які провадять діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, та які хочуть співпрацювати з Мінветеранів у частині надання послуг із психологічної реабілітації, зможуть подавати документи та заяви в електронній формі безпосередньо до реєстру, що має значно спростити цю процедуру.

Очікується, що реєстр дасть змогу підвищити якість надання послуг і відповідальність суб'єктів за дотриманням відповідних вимог, зокрема щодо кваліфікації фахівців, які надають реабілітаційні послуги.

Нагадаємо, в Україні з’явиться реєстр психологів, що вміють працювати з постраждалими від насильства дітьми. 

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