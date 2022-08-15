Росія знову обстріляла Харків: вдарили біля зупинки громадського транспорту, у будинок і двір

Уранці 15 серпня російська армія завдала нових ударів по Салтівському району Харкова. Один із ударів упав на місце біля зупинки громадського транспорту.

Про це повідомили в телеграмі мер міста Ігор Терехов і голова ОВА Олег Синєгубов. Поранень, за уточненими даними, зазнали пєятеро людей – їх госпіталізували.

Окрім цього, росіяни обстріляли девʼятиповерхівку. Є "приліт" на дах, загорівся гаражний кооператив.

Оновлення. Також є влучання в двір – пошкоджені авто, дитячий майданчик, вибито вікна в будинку. Терехов наголосив, що поруч жодних військових обʼєктів немає.

Нагадаємо, уночі ворог обстріляв Слобідський район міста. Снаряди потрапили на територію підприємства.