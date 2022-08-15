Українські переселенці у Франції: робота, навчання, житло та втома
Українські переселенці у Франції: робота, навчання, житло та втома
Весь керівний склад окупантів переміщується на лівий берег Дніпра, – Кім
Весь керівний склад окупантів переміщується на лівий берег Дніпра, – Кім
У Пісках запеклі бої, – британська розвідка
У Пісках запеклі бої, – британська розвідка
Розвідка опублікувала дані командирів російських льотчиків
Розвідка опублікувала дані командирів російських льотчиків
Сили оборони України відбили безглуздий штурм ворога в районі Долини, – Генштаб
Сили оборони України відбили безглуздий штурм ворога в районі Долини, – Генштаб
Українські бійці добровільно здалися, аби зберегти життя, – фейк від міноборони Росії
Українські бійці добровільно здалися, аби зберегти життя, – фейк від міноборони Росії
Злітно-посадкова смуга на військовому аеродромі "Саки" працює, - Юрій Ігнат
Злітно-посадкова смуга на військовому аеродромі "Саки" працює, - Юрій Ігнат
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія знову обстріляла Харків: вдарили біля зупинки громадського транспорту, у будинок і двір

Мешканців Салтівки закликали перебувати в укриттях.

Уранці 15 серпня російська армія завдала нових ударів по Салтівському району Харкова. Один із ударів упав на місце біля зупинки громадського транспорту.

Про це повідомили в телеграмі мер міста Ігор Терехов і голова ОВА Олег Синєгубов. Поранень, за уточненими даними, зазнали пєятеро людей – їх госпіталізували. 

Окрім цього, росіяни обстріляли девʼятиповерхівку. Є "приліт" на дах, загорівся гаражний кооператив. 

Оновлення. Також є влучання в двір – пошкоджені авто, дитячий майданчик, вибито вікна в будинку. Терехов наголосив, що поруч жодних військових обʼєктів немає. 

Нагадаємо, уночі ворог обстріляв Слобідський район міста. Снаряди потрапили на територію підприємства. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також