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Планування "референдуму" за "приєднання" окупованої Донеччини до РФ перебуває на просунутому етапі, – міноборони Британії

Однак досі невідомо, коли саме окупанти збираються його влаштувати. 

Планування "референдуму" за "приєднання" окупованої Донеччини до РФ перебуває на просунутому етапі, – міноборони Британії
Донеччина
Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Цілком ймовірно, що Росія перебуває на просунутій стадії планування проведення "референдуму" на тимчасово окупованій території Донеччини, але досі неясно, чи ухвалено вже остаточне рішення щодо цього.

У червні цього року журналісти-розслідувачі оприлюднили докази, що терористична "ДНР" планує стратегію проведення псевдореферендуму щодо "приєднання" захопленої української території до Росії. Організатори працювали над забезпеченням того, аби не менше 70% "проголосували" за "приєднання" до РФ. Про це йдеться в оприлюдненому у твіттері звіті розвідки від міністерства оборони Великої Британії.

11 серпня російські ЗМІ повідомили, що ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив про те, що дата псевдореферендуму буде оголошена після "повного звільнення" Донецької області, тобто якщо Росії вдасться повністю її окупувати. 

Міноборони Британії вважає, що Кремль, швидше за все, сприйме нездатність окупувати всю Донеччину "як невдачу своїх максималістських цілей в Україні".

Нагадаємо, у липні СБУ повідомила, що викрила плани Росії стосовно псевдореферендуму в частково окупованих південних областях. Як свідчить масив інформації, зібраний співробітниками СБУ, для проведення так званого волевиявлення ворог планує використати проросійську організацію "Донецька республіка".

Раніше вона діяла лише на захоплених з 2014 року територіях Донецької області, але зараз її географію розширяють. Відповідно, ворог планує і зміну назви. Найбільш ймовірний варіант, який оберуть окупанти – "Большая Россия".

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