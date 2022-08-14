Головне за день. Неділя, 14 серпня

Оборона Бахмута, звернення групи «Першого грудня», пожежа в церкві в Єгипті, вибух у ТЦ Єревана. Яким запам’ятається 172-й день повномасштабної війни.

Ініціативна група «Першого грудня» звернулася до політичних і громадських діячів світу з вимогою зупинити воєнні злочини Росії.

"Ми звертаємося до вас у справі, про яку вже добре відомо: в окупованому Маріуполі російська адміністрація облаштовує клітки та інші «судові» декорації, щоб провести показовий суд над захисниками Маріуполя і зокрема «Азовсталі». Цим Росія вкотре порушує свої домовленості – цього разу з Міжнародним комітетом Червоного Хреста та ООН, які обіцяли провести подальший обмін військовополонених, що самі захисники і все українське суспільство сприйняли як гарантії. Порушує Росія і Женевські конвенції 1949 року, які гарантують права військовополонених. Правова нікчемність планованого судилища очевидна», — йдеться в зверненні.

Повний текст звернення, до слова, доволі жорсткого – в нашій новині.

Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні наголосив, що у другій половині серпня відбудуться важливі переговори та зустрічі.

"Готуємося до дуже активних тижнів другої половини серпня – переговори, зустрічі, Кримська платформа, нові звернення до закордонних спільнот, міжнародно-правова активність – з нашої ініціативи", - сказав Зеленський.

Що ще сказав президент — в нашій новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що ворог обстрілює Харківщину та не полишає спроб наступати на Донбасі.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли біля Костянтинівки, Бахмута, Соледара, Шумів, Яковлівки, Кодеми і Вершини. Також ворог завдав авіаударів неподалік Соледара, Яковлівки та Кодеми.

Окупанти вели наступальні бої в напрямках Яковлівки, Соледару, Вершини, Кодеми та Зайцевого, зазнали втрат та відійшли. В напрямку Бахмута підрозділи противника мали частковий успіх.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18.00 14 серпня – у нашій новині.

Авдіївка сьогодні вдень зазнала потужного артобстрілу.

За даними голови військово-цивільної адміністрації Авдіївки Віталія Барабаша, від ранку вся лінія оборони Авдіївки перебувала під «серйозним артобстрілом». Барабаш також додав, що з боку військ РФ було декілька спроб наступу, зокрема, на Пісках, шахті «Бутовка».

Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Авдіївському напрямку, окрім обстрілів низки населених пунктів з артилерії, окупанти завдали авіаційних ударів біля Мар’їнки. Ворог продовжив повітряну розвідку БпЛА. Вів штурмові дії у напрямках Красногорівки та Пісків, успіху не мав, відійшов. В районі населеного пункту Первомайське бойові дії тривають.

На пляжі в Затоці в Одеській області група чоловіків підірвалися на міні.

"На одному з пляжів Одещини, в Білгород-Дністровському районі, в прибережних водах, від підриву невідомого пристрою загинуло двоє і поранено одну людину. За попередніми даними, група чоловіків, ігноруючи проголошені обмеження щодо відвідування узбережжя та купання в прибережних водах, нехтуючи попереджувальними знаками, влаштувала відпочинок з купанням на одному з пляжів. Під час плавання від підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє загинули на місці, один отримав поранення", - повідомило оперативне командування "Південь" та речник штабу Одеської ОВА Сергій Братчук.

Братчук також нагадав про заборону виходити на пляжі, узбережжя та купатися у морі і водоймах.

Мешканці Херсонської області, особливо жінки з дітьми, мають евакуюватись, адже йде важка зима.

Про це під час відкриття транзитного хабу – Центру підтримки переселенців в Запоріжжі сказала віцепрем'єрка Ірина Верещук.

За її словами, якщо немає можливості евакуюватись, люди мають зв'язатись з представниками ОВА. Наразі з Херсонської області виїхало близько 50% населення.

Як прокоментував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, ситуація в області дуже напружена.

Подробиці – в новині.

В Каїрі 14 серпня спалахнула пожежа в коптській церкві.

Займання виникло, коли 5 тисяч вірян зібралися на месу в церкві Абу Сіфін. Вогонь заблокував вхід до храму, тому виникла тиснява. Щонайменше 41 людина загинула. Повідомляють, що більшість із загиблих – діти.

У столиці Вірменії Єревані стався гучний вибух у торговому центрі "Сурмалу".

За даними рятувальників, загинула 1 людина, 20 отримали важкі поранення. Відомо, що вибухнув склад вибухових речовин, обрушилася триповерхова будівля.

Найповніша картина сьогоднішнього важкого дня – на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!