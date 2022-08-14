Припинити безкарність Росії, - група «Першого грудня» звернулася до політиків світу

Ініціативна група «Першого грудня» звернулася до політичних і громадських діячів світу з вимогою зупинити воєнні злочини Росії.

Про це повідомляє сайт організації.

Наводимо текст звернення:

"Ми звертаємося до вас у справі, про яку вже добре відомо: в окупованому Маріуполі російська адміністрація облаштовує клітки та інші «судові» декорації, щоб провести показовий суд над захисниками Маріуполя, і зокрема «Азовсталі». Цим Росія вкотре порушує свої домовленості – цього разу з Міжнародним комітетом Червоного Хреста та ООН, які обіцяли провести подальший обмін військовополонених, що самі захисники і все українське суспільство сприйняли як гарантії. Порушує Росія і Женевські конвенції 1949 року, які гарантують права військовополонених. Правова нікчемність планованого судилища очевидна.

Так, ми закликаємо вас підняти хвилю протестів в усьому світі й не допустити проведення такого «трибуналу», який абсолютно суперечить загальновизнаним міжнародним законам про поводження з військовополоненими. Ми просимо вас захистити цих конкретних людей, які виявили чудеса героїзму та витривалості, і не допустити їхнього психічного та фізичного знищення. Пам’ятаймо, що Росія вже знищила понад пів сотні військовополонених із Маріуполя та «Азовсталі», підірвавши їх 28 липня в ув’язненні в Оленівці, – і цей злочин доповнив усі попередні, які залишилися безкарними.

Якщо міжнародні інституції вступають у якісь домовленості з російською владою, вони мають усвідомлювати, що вони є співвідповідальними за дотримання цих домовленостей. Не можна лише розвести руками й розписатися у власному безсиллі. За час російської війни в Україні московська влада так часто принижувала міжнародні інституції та окремих західних політиків, що у світі мають врешті згадати про таке поняття, як честь.

Знаємо, що російській пропаганді вдалося причепити до бійців «Азову» відлякувальний ярлик «неонацисти». Проте в очах українського народу це патріоти, які на найвищому рівні жертовності виконували свій воєнний обов’язок і склали зброю лише після того, як міжнародною спільнотою їм було гарантоване життя. Прирівнювати їхню самопожертву до «нацизму» є жалюгідною спробою кремлівських пропагандистів вигадати «вірогідну» підставу для ведення війни з Україною, що, своєю чергою, є злочинним.

На жаль, цей ярлик «неонацистів» став для деяких політиків у світі зручною «ширмою», за якою легко сховати свою бездіяльність. Ми пропонуємо всім, кого турбує ідеологічна постава «азовців», відкинути упередженість і приглянутися до їхніх конкретних дій. І порівняти їх із діями російської влади та російських військових злочинців, на тлі яких бліднуть злочини нацистів Другої світової війни. Чому їм не гребують подавати руку і навіть приязно домовляються з ними, допомагаючи їм «зберегти своє обличчя»?!

Черговий злочин, що його готує російська влада у Маріуполі, є лише яскравим штрихом у ширшій картині тої моральної катастрофи, в якій опинився російський народ з волі свого керівництва. Ми згодні з прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас, що «щоб зупинити воєнну машину Кремля та притягнути воєнних злочинців до відповідальності, нам потрібно зрозуміти коріння російського імперіалізму». І ми вдячні високим представникам Естонії, Латвії, Литви, Польщі та Румунії, які підписали спільне звернення до Євросоюзу, в якому фактично визнають, що нинішні воєнні злочини Росії в Україні закорінені у незасудженості злочинів комуністичного режиму, якими так пишаються справжні неонацисти в Кремлі.

Ми також звертаємося до всіх, хто намагається врятувати рештки розтрощеної Росією системи міжнародної безпеки. Хіба ж не очевидно, що розбитий глечик склеїти докупи не вдасться? Перед цинічною безкарністю Росії паралізованими виявляються всі без винятку інституції, які покликані були після Другої світової війни гарантувати мир і безпеку у світі: ООН включно з її Радою Безпеки, ОБСЄ, Червоний Хрест тощо. І що більше у світі намагаються задобрити Росію, прагнучи уникнути ядерної фази Третьої світової війни, то більше розбещують агресора й цю війну наближають.

Настав час усвідомити, що слід негайно творити світовий простір порозуміння і взаємодії, щоб почати формувати нову систему безпеки. Інакше Кремль і далі знущатиметься з міжнародного права, впиваючись своєю безкарністю, як це заплановано на найближчі дні в Маріуполі. Росія не лише поставила себе за рамки людської цивілізації, а й загрожує самому існуванню цієї цивілізації. Отож притягнути її до відповідальності слід уже зараз, поки вона не вчинила непоправного".

Нагадаємо, що напередодні Сили оборони України оприлюднили спільну заяву, щоб привернути увагу світу до становища українських військовополонених, в першу чергу – захисників Маріуполя, над якими російська влада готує так званий "суд" у порушення усіх законів, правил і звичаїв ведення війни.

28 липня росіяни підірвали колонію в Оленівці на Донеччині, аби приховати тортури над українськими полоненими. Унаслідок теракту загинули не менше 40 людей. Україна працює над поверненням тіл загиблих.

Джерела в розвідці та правоохоронних структурах повідомили, що окупанти умисно влаштували теракт в Оленівці для недопущення обміну військовополоненими.