За вихідні українські захисники з військ "Хортиця" знищили два вертольоти

Підрозділи зенітно-ракетних військ оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" за суботу і неділю знищили два ворожі вертольоти.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ з посиланням на угруповання Обʼєднаних сил.

"Підрозділи зенітно-ракетних військ оперативно – стратегічного угруповання військ "Хортиця" сумлінно виконують обов'язки і в вихідні дні, як результат, за суботу та неділю – два знищених вертольоти вогневої підтримки Ка-52", – йдеться у повідомленні.

Ка-52 – російський бойовий вертоліт, що здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі.

Вранці в Генштабі повідомили, що з урахуванням учорашнього збитого гвинтокрила, втрати ворога в цій техніці сягнули 194 одиниці.