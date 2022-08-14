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За вихідні українські захисники з військ "Хортиця" знищили два вертольоти

Нищівних ударів по ворожих цілях завдали зенітно-ракетні війська.

За вихідні українські захисники з військ "Хортиця" знищили два вертольоти
Ка-52
Фото: Генеральний штаб ЗСУ в фейсбук

Підрозділи зенітно-ракетних військ оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" за суботу і неділю знищили два ворожі вертольоти.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ з посиланням на угруповання Обʼєднаних сил

"Підрозділи зенітно-ракетних військ оперативно – стратегічного угруповання військ "Хортиця" сумлінно виконують обов'язки і в вихідні дні, як результат, за суботу та неділю – два знищених вертольоти вогневої підтримки Ка-52", – йдеться у повідомленні.

Ка-52 – російський бойовий вертоліт, що здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі. 

Вранці в Генштабі повідомили, що з урахуванням учорашнього збитого гвинтокрила, втрати ворога в цій техніці сягнули 194 одиниці. 

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